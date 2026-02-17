Галущенко на суде отличился перлами о "богатых кумовьях" и "директоре цирка". Все детали

Эксминистр прокомментировал кадровые назначения и обучение сына в швейцарском College Alpin Beau Soleil

В Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) началось заседание по избранию меры пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко.

Заявления Галущенко перед началом заседания

Как сообщают прокуроры САП, для экс министра планируют просить залог в 425 млн. гривен. Его подозревают в отмывании средств и участии в преступной организации в рамках дела "Мидас". Галущенко уже отметился несколькими заявлениями, в том числе по сумме залога. Он утверждает, что ни у него, ни у его окружения таких денег нет: "Я буду годами сидеть в СИЗО, потому что я не найду и не внесу залога".

Галущенко заявил, что его обвиняют в назначении лояльных людей на должности: "А кого я должен назначать? Директора цирка?" Он также отметил, что за обучение его сына в швейцарском колледже College Alpin Beau Soleil платил крестный отец, не называя его имени, и отметил "Он имеет статус". "Там разные люди платили, первый год платил крестный отец, потом другой человек. У меня много кумовьев, они все богатые", — говорит Галущенко.

Что известно о задержании Галущенко

Галущенко задержали ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы. Его сняли с поезда, поскольку пограничники получили запрос от НАБУ и САП. Физическую силу против подозреваемого не применяли. ВАКС признал задержание частично незаконным, однако оставил его под стражей.

Герман Галущенко на суде

Почему Галущенко под следствием

Расследование НАБУ и САП в рамках дела "Мидас" касается возможного отмывания средств и участия бывшего министра энергетики Германа Галущенко в преступной организации. В ноябре 2025 года опубликовали аудио разговоров фигурантов — "пленки Миндича", что привело к отстранению Галущенко от должности министра юстиции.

По версии следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья зарегистрировали фонд, привлекавший около $100 млн "инвестиций", среди инвесторов была и семья Галущенко. Чтобы скрыть его участие, на Маршалловых Островах создали две компании в структуре траста в Сент-Китс и Невисе, бенефициарами которых оформили экс-жена и четверо детей министра.

Сотрудничая с международными органами, следствие установило, что через доверенное лицо Галущенко ("Рокет") преступная организация получила более $112 млн, легализованных через различные финансовые инструменты, в частности, криптовалюту и инвестиции в фонд. На счета фонда семьи министра перечислили более миллиона долларов, часть дали наличными. Часть средств потратили на обучение детей в престижных швейцарских заведениях, остальные положили на депозит для дополнительного дохода семьи.

Следствие также отмечает, что бизнесмен Тимур Миндич контролировал финансовые потоки в газовой и энергетической сфере через Галущенко и его доверенное лицо Игоря Миронюка. Галущенко, по версии прокуроров, получал личную выгоду и способствовал легализации средств. Миронюк, с разрешения министра, оказал влияние на кадровые вопросы в министерстве. Расследование продолжается и НАБУ сотрудничает с 15 странами мира для проверки финансовых потоков и участия фигурантов.

Что озвучил прокурор САП на заседании

По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич в 2020 году поручил своему партнеру Александру Цукерману формировать состав организации, в которую впоследствии присоединились Галущенко, его доверенные лица Миронюк и Дмитрий Басов, а также другие фигуранты дела. Галущенко называли "Сигизмунд", а некоторые обращались к нему как "Профессор".

Прокурор САП объяснил, что часть средств легализовывалась через распределение: после учета расходов 30% остатка — около 9 млн долларов — направляли трем лицам, в частности, Галущенко. Для него проводились операции по конвертации и переводам в Швейцарии, включая 1,33 млн швейцарских франков и 2,47 млн евро, что по официальному курсу составляет более 131 млн грн.

Что известно о Германе Галущенко

С июля 2025 года Галущенко стал министром юстиции, а до этого с 2021 года возглавлял Минэнерго. Как раз в этот период, по данным следствия, Миронюк ввел схему откатов "шлагбаум" в Энергоатоме. До этого Галущенко возглавлял "Энергоатом", работал там на руководящих должностях, в том числе с людьми с команды Андрея Деркача, подозреваемого в госизмене и сбежавшего в РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из фигурантов — Тимур Миндич находится на территории Израиля. В НАБУ сообщили, что начали процедуру экстрадиции.