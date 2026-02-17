Настоящий ценопад в "Сильпо": какие 10 товаров можно купить дешевле

Конфеты, полуфабрикаты, молочная продукция и бытовая химия имеют хорошие цены

В сети супермаркетов "Сільпо" действует акция на популярные продукты питания и товары для дома, что позволяет покупателям сэкономить до 58%. Наибольшие скидки предлагаются на рыбную продукцию и средства гигиены.

"Телеграф" подготовил список из 10 товаров. Покупателям следует обратить внимание, прежде всего, чтобы получить максимальную выгоду.

Что купить на скидках в "Сильпо"

Туалетная бумага Nua (32 шт) — цена снижена до 379 грн (старая цена 799 грн), что позволяет сэкономить рекордные 420 грн .

— цена снижена до (старая цена 799 грн), что позволяет сэкономить рекордные . Кофе молотый Jacobs Espresso Gold (200 г) — стоит 199 грн вместо 369 грн, ваша экономия — 170 грн .

— стоит вместо 369 грн, ваша экономия — . Форель "Премия" слабосоленая (180 г) — акционная цена составляет 199 грн (старая цена 364 грн), выгода — 165 грн .

— акционная цена составляет (старая цена 364 грн), выгода — . Сельдь Veladis "Казацкая" (240 г) — цена упала на 58% и составляет 62.99 грн , экономия — 86.01 грн .

— цена упала на 58% и составляет , экономия — . Вареники "Три медведя" с картофелем (800 г) — можно приобрести за 84.90 грн вместо 154 грн, сэкономив 69.10 грн .

— можно приобрести за вместо 154 грн, сэкономив . Десерт Bonjour Classic (232 г) — стоит 64 грн , что на 43 грн дешевле обычной цены.

— стоит , что на дешевле обычной цены. Салат Bauer Мексиканский (400 г) — цена составляет 54.99 грн , выгода составляет 44.01 грн .

— цена составляет , выгода составляет . Зефир "Богуславная" ванильный (240 г) — продается за 44.99 грн , экономия на упаковке — 40 грн .

— продается за , экономия на упаковке — . Чай Pickwick Earl Grey (20 шт) — акционная стоимость 49.90 грн , что позволяет сохранить 33.59 грн .

— акционная стоимость , что позволяет сохранить . Сыр Гауда 48% (100 г) — стоит всего 29.90 грн, ваша выгода на каждой порции — 30 грн.

Акция действует ограниченное время, поэтому спешите совершить выгодные покупки в ближайшем супермаркете или через онлайн-заказ.

