Настоящий ценопад в "Сильпо": какие 10 товаров можно купить дешевле

Марина Ищенко
Скидки в "Сильпо" Новость обновлена 17 февраля 2026, 14:28
Скидки в "Сильпо". Фото Коллаж "Телеграф"

Конфеты, полуфабрикаты, молочная продукция и бытовая химия имеют хорошие цены

В сети супермаркетов "Сільпо" действует акция на популярные продукты питания и товары для дома, что позволяет покупателям сэкономить до 58%. Наибольшие скидки предлагаются на рыбную продукцию и средства гигиены.

"Телеграф" подготовил список из 10 товаров. Покупателям следует обратить внимание, прежде всего, чтобы получить максимальную выгоду.

Что купить на скидках в "Сильпо"

  • Туалетная бумага Nua (32 шт) — цена снижена до 379 грн (старая цена 799 грн), что позволяет сэкономить рекордные 420 грн.
  • Кофе молотый Jacobs Espresso Gold (200 г) — стоит 199 грн вместо 369 грн, ваша экономия — 170 грн.
  • Форель "Премия" слабосоленая (180 г) — акционная цена составляет 199 грн (старая цена 364 грн), выгода — 165 грн.
  • Сельдь Veladis "Казацкая" (240 г) — цена упала на 58% и составляет 62.99 грн, экономия — 86.01 грн.
  • Вареники "Три медведя" с картофелем (800 г) — можно приобрести за 84.90 грн вместо 154 грн, сэкономив 69.10 грн.
  • Десерт Bonjour Classic (232 г) — стоит 64 грн, что на 43 грн дешевле обычной цены.
  • Салат Bauer Мексиканский (400 г) — цена составляет 54.99 грн, выгода составляет 44.01 грн.
  • Зефир "Богуславная" ванильный (240 г) — продается за 44.99 грн, экономия на упаковке — 40 грн.
  • Чай Pickwick Earl Grey (20 шт) — акционная стоимость 49.90 грн, что позволяет сохранить 33.59 грн.
  • Сыр Гауда 48% (100 г) — стоит всего 29.90 грн, ваша выгода на каждой порции — 30 грн.

Акция действует ограниченное время, поэтому спешите совершить выгодные покупки в ближайшем супермаркете или через онлайн-заказ.

Ранее "Телеграф" писал, какие приложения к блинам на Масленицу можно выгодно купить.

