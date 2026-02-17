На кладбище почтили память воина Украины "Купы"

Краснопольское кладбище в Днепре, где похоронены военные, продолжает ежедневно увеличиваться. Количество могил растет с невероятной скоростью и флагов возле них.

Корреспондент "Телеграфа" посетил кладбище в Днепре, где 17 февраля почтили память погибшего военного Владислава Купцова, "Купы". Он погиб два года назад 17 февраля 2024 года в Донецкой области.

Во время погребения военного Краснопольское кладбище уже было достаточно большим и над ным развевалось большое количество флагов. Однако за два года количество могил с военными выросло в десятки раз.

Краснопольское кладбище в Днепре. Фото: "Телеграф"

Краснопольское кладбище в Днепре. Фото: "Телеграф"

Краснопольское кладбище в Днепре. Фото: "Телеграф"

Краснопольское кладбище в Днепре. Фото: "Телеграф"

"Уже два года без "Купы". К военному на годовщину гибели пришли друзья и собратья", — говорится в видео "Телеграфа".

Известно, что воин 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" Владислав Купцов погиб 17 февраля 2024 года во время боев за Авдеевку Донецкой области. Он положил свою жизнь, спасая собратьев. Во вторник, 17 февраля, во время церковной службы почтили память "Купы".

Могила Владислава Купцова в Днепре. Фото: "Телеграф"

Что известно о Владиславе Купцове

"Купа" после 24 февраля 2022 стал на защиту Украины, он имел за плечами срочную службу. Военный участвовал в самых ожесточенных боях в самых горячих точках. В 2024 году во время боев за Авдеевку, отходя из охваченного вражеским огнем города ценой собственной жизни, спас собратьев.

В мае 2024 года в Днепре прошел первый турнир памяти Владислава Купцова. Восемь команд собрались на стадионе "Олимпийские резервы", чтобы не только посоревноваться, но и выразить почтение герою.

