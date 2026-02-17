"Бусификация" без вариантов? Юристы объяснили, как одним махом прекратить скандалы с ТЦК на улицах

Пять конкретных шагов, которые навсегда изменят мобилизацию в Украине

Член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский недавно заявил: мобилизацию в ближайшее время ожидают серьезные изменения.

"Телеграф" поговорил с юристами и военным экспертом и выяснил, какие конкретные шаги могут исправить ситуацию — и почему все это до сих пор не сделано.

Вениславский пообещал перемены и привел пример с алиментами, но деталей не раскрыл

"Нужно вспомнить, что говорил президент о том, чтобы минимизировать случаи, которые сопровождаются конфликтами во время мобилизации. Это одна из ключевых задач, которую понимает и комитет, и президент озвучил, и министр обороны Михаил Федоров понимает. То есть минимизировать любые конфликтные ситуации для того, чтобы территориальные центры комплектования не обвиняли в нарушении прав человека и чтобы Российская Федерация не использовала это как составляющую своей информационно-психологической войны.", — объяснил нардеп в комментарии ТСН.

В то же время, он признал: есть и обратная сторона. Часть людей просто не появляется в ТЦК по вызову, хотя это их конституционная обязанность. Вениславский привел показательный пример: сейчас к неплательщикам алиментов применяют более жесткие меры, чем к уклоняющимся от призыва. По его мнению, это нужно изменить.

Министерство обороны, по его словам, уже готовит конкретные предложения. Но какие именно нардеп не уточнил. Поэтому редакция обратилась к специалистам.

"Двух-трех приговоров хватит": юрист объяснил, почему решение уже давно есть

Ростислав Кравец

Юрист Ростислав Кравец считает, что новые инициативы Вениславского – это не реформа, а попытка вывести сотрудников ТЦК из-под ответственности.

"Это, на мой взгляд, очередное подтверждение попытки избежать ответственности или спасти ответственности представителей ТЦК, превышающих свои полномочия", — говорит он.

Кравец напоминает: статья 17 Конституции Украины до сих пор действует. Там прямо написано – Вооруженные силы и любые другие военные формирования не могут ограничивать права и свободы граждан. Ни один приказ Минобороны и ни одно постановление Кабмина эту норму не отменяют.

Рецепт юриста – простой. В Уголовном кодексе есть статья 426-1: превышение военным должностным лицом своих полномочий в условиях военного положения наказывается от восьми до двенадцати лет лишения свободы. Норма существует. Но ее не используют.

"Нужно просто выполнять Уголовный кодекс. Надо привлечь к ответственности лиц, превышающих полномочия, будучи на службе во время действия военного положения. Я думаю, что двух-трех приговоров будет достаточно для того, чтобы подобные ситуации были прекращены", — уверен Кравец.

Доверие, по мнению юриста, подрывает риторика самих нардепов, которые представляют военную службу как наказание, а не как обязанность. "Эта риторика очень сильно подрывает доверие общества к непосредственно военной службе", — объясняет он.

Кроме того, Кравец обращает внимание на многочисленные судебные иски от военнослужащих и ветеранов относительно денежных выплат, которых они не получили. По его словам, этих дел не должно быть вообще, а их наличие еще один сигнал для общества, что государство не выполняет своих обязанностей.

По его словам, гарантии, что новые законы заработают, нет. "У нас, к сожалению, все это строится по принципу, как бы чего не вышло, и как бы за превышение полномочий никто не понес ответственности".

Без цифрового реестра и четкого закона никакая реформа не сработает — адвокат назвала пять конкретных шагов

Адвокат Катерина Анищенко

Адвокат Катерина Анищенко из юридической компании "Riyako&Partners" объясняет, что сейчас большинство процедур работы ТЦК либо не прописаны законом вообще, либо регулируются подзаконными актами, либо сложились без правовой основы. Именно в этой "серой зоне" и рождаются злоупотребления.

Адвокат выделяет пять конкретных шагов.

Первый – четкое нормативное регулирование действий ТЦК. Закон должен определить исчерпывающий перечень оснований для доставки лица, порядок вручения повестки, прямой запрет физического принуждения без решения суда и сроки проверки документов.

Второй – полная цифровизация военного учета. Проблема в значительной степени возникла из-за устаревшего бумажного учета и отсутствия актуальных данных. Если государство знает, где человек (через реестры и электронные кабинеты), потребность искать людей на улице исчезает сама по себе. Это уже показала практика других стран.

Третий – реальная ответственность должностных лиц ТЦК. Сейчас она либо отсутствует, либо чисто декларативна. Анищенко считает: должна быть дисциплинарная процедура, персональная ответственность, видеофиксация всех действий и автоматическая проверка каждой жалобы как в правоохранительной системе.

Четвертый – четко ограниченная роль полиции. Она может обеспечить порядок, но не заменять процедуру вручения повесток. Ее полномочия должны быть прямо определены законом.

Пятый – информирование граждан. Большинство конфликтов возникает из-за незнания процедур и страха. Когда человек понимает, что его ждет и какие документы проверяют, напряжение снижается в разы.

Как уменьшить количество конфликтов ТЦК – что советует юристка

"Прекратить нарушения можно не запретами, а четким законом, прозрачной процедурой, цифровым учетом, ответственностью должностных лиц, процессуальным контролем. Нужна не силовая модель мобилизации, а правовая модель мобилизационного администрирования", — заключает Анищенко.

"Общество сегодня ожидает не усиления давления, а появления понятной правовой модели, где права человека и потребности обороны государства не противоречат друг другу, а урегулированы законом", — говорит адвокат.

ТЦК дает 90% мобилизации — и именно поэтому вопрос нельзя решить только популярными лозунгами

Виктор Таран

Виктор Таран, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК", смотрит на ситуацию с другой стороны.

"Во первых, не существует такого понятия "бусификация". Каждый раз, когда кто-то употребляет слово "бусификация", он сознательно или не сознательно подыгрывает российской стороне, которая работает на срыв мобилизации в Украине. Речь идет о том, что мужчин, которые уклоняются и сознательно нарушают закон, доставляют в ТЦК. Но это единичные случаи на общем фоне", — сказал Таран журналистам "Телеграфа".

Он приводит цифру, которую редко упоминают в публичной дискуссии: на сегодняшний день ТЦК обеспечивает более 90% потребностей в мобилизации. Добровольцев практически нет.

"Поэтому если ТЦК прекратит свою работу — в армию не будет идти пополнение. А это приведет к тому, что мы вынуждены будем отступать, а россияне оккупировать новые территории", — объясняет он.

Остановить же войну, по убеждению эксперта, можно только путем стабилизации линии фронта, которую россияне каждый день продавливают, приближаясь к Запорожью и продолжая оккупировать Донбасс.

Напомним, Телеграф писал, что еще одна категория украинцев получит отсрочку. Законопроект дополнит статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".