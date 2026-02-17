"Призрак" весны идет в Днепр? Какие "сюрпризы" принесет погода в феврале
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С 18 февраля в областной центр придут стабильные "плюсы"
В Днепр пришло потепление. Столбики термометров после начнут медленно "ползти" вверх, однако осадки могут подпортить "картину".
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, по данным сайта meteo.ua с 18 февраля в областной центр придут стабильные "плюсы" с небольшими ночными морозами. Например, с 18 по 24 февраля температура воздуха может колебаться в районе -4+6 градусов. Возможны осадки в виде дождя со снегом.
Аналогичного мнения придерживаются и синоптики сервиса Meteofor. По данному прогнозу до конца февраля в Днепре ожидается плюсовая температура с ночными морозами — +3-4 градусов. Возможен снег и дожди.
Потепление в Украине
Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, развитие циклонической деятельности и активизация атмосферных фронтов принесут тепло в Украину тепло во второй декаде февраля начиная с западных и южных регионов.
Потепление будет сопровождаться обильными осадками и неустойчивой погодой. В течение второй декады месяца пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и туман. Местами возможны кратковременные гололед и туманы. Ветер усилится преимущественно с южного направления, временами до 15 – 17 м/с.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду прогнозируют в марте в Киеве.