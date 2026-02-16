Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 17 февраля (обновляется)

На Играх борьбу за награды начнут лыжники-фристайлисты

В понедельник, 17 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдет одиннадцатый игровой день. На Олимпиаде свой турнирный путь начинают лыжные акробаты.

Что нужно знать

Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах

Сине-желтые будут бороться за медали в 2 видах спорта

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Украинские спортсмены 17 февраля на Играх выступят в лыжном двоеборье, фристайле и биатлоне. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 17 февраля (обновляется)

11:00. Лыжное двоеборье. Прыжки с большого трамплина. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

11:45. Фристайл. Акробатика. Женщины. Квалификация (попытка 1). Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович

12:30. Фристайл. Акробатика. Женщины. Квалификация (попытка 2). Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович

14:30. Фристайл. Акробатика. Мужчины. Квалификация (попытка 1). Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

14:45. 🥇Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

15:15. Фристайл. Акробатика. Мужчины. Квалификация (попытка 2). Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

15:30. 🥇Биатлон. Эстафета (4х7,5 км), мужчины. Сборная Украины

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.