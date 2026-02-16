В России обвинили целую нацию в мошенничестве на Олимпиаде

Я уже как-то высказывался по поводу всех норвежцев, те, кто использует терапевтические исключения и завоевывает медали, 100-процентные мошенники, потому что больной человек не может выигрывать медали.

Он не может обыгрывать здоровых людей, это природный нонсенс. Раз они заявили, что они больные и используют запрещенные препараты, значит они мошенники, на допинге выигрывают все медали.