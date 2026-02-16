В России обвинили целую нацию в мошенничестве на Олимпиаде
В РФ не верят в успехи норвежцев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал мошенниками сборную Норвегии по лыжным гонкам. Норвежцы доминируют в мужских лыжах на Олимпийских играх в Италии.
Что нужно знать
- Норвегия доминирует в лыжных гонках на Олимпиаде-2026
- Васильев обвинил Норвегию в мошенничестве
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Соответствующий комментарий Васильева приводит ТАСС. По его словам, норвежцы используют терапевтические исключения, а потому являются "100-процентными мошенниками".
Я уже как-то высказывался по поводу всех норвежцев, те, кто использует терапевтические исключения и завоевывает медали, 100-процентные мошенники, потому что больной человек не может выигрывать медали.
Он не может обыгрывать здоровых людей, это природный нонсенс. Раз они заявили, что они больные и используют запрещенные препараты, значит они мошенники, на допинге выигрывают все медали.
Отметим, сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла 5 золотых и 4 бронзовых наград на Олимпиаде в Италии. Лидер команды Йоханнес Клебо выиграл 9-е "золото" на Играх, став самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад.
На Олимпиаде-2026 проходит 10-й игровой день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.