Здание охраняет саламандра: что за архитектурное чудо есть на Сумской в Харькове (фото)

Дом отличался передовыми решениями для начала XX века

В центре Харькова есть дом, который "охраняет" саламандра — животное, которое по легендам не горит в огне и не тонет в воде. И это существо избрано было не случайно. Этот дом во время строительства был прибыльным и принадлежал страховому обществу "Саламандра".

Построили его в 1914–1916 годах на улице Сумской. Однако есть у него выход и на улицу Рымарскую. Создали проект учащиеся Петербургской академии искусств, а усовершенствовал опытный архитектор Николай Веревкин. Именно он прибавил к фасаду скульптурный картуш с эмблемой общества и фигуры.

Барельеф "Саламандра" на дому/ Фото: Википедия

Парадный фасад – на улице Сумской. Там есть особый двор, в котором раньше работал фонтан со скульптурой саламандры. Оба фасада украшены скульптурами, барельефами, медальонами, пилястрами и балконами.

Фасад на ул. Сумскую, 17/ Фото: Иван Пономаренко, 2021

Фасад на ул. Рымарская, 22/ Фото: Википедия

Для начала XX века здание имело прогрессивные инженерные коммуникации — лифты, мусоропроводы, внутренние водостоки с крыш.

На стенах оригинальная лепнина "Рог изобилия"/Фото: Иван Пономаренко, 2021

После прихода большевиков в 1920 году в доме размещались различные тресты и конторы, которые впоследствии переехали в Госпром. В 1980 году здание отреставрировали. Сейчас здесь квартиры, офисы и магазины. В одной из квартир в 1915-1943 годах проживал украинский филолог Юрий Шевелев.

Саламандра в украшении/ Фото: Иван Пономаренко, 2021

По городской легенде, во время немецкой оккупации Харькова в доме на время поселился жираф из растерявшегося во время бомбардировки зоопарка. Жители подкармливали его, пока он не погиб от года немецкого автоматчика. Интересный факт — неформальная молодежь Харькова понравилась внутреннему двору дома для встреч — в начале 2010-х годов можно было услышать, как юношество договаривается встретиться "на Соломе".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во дворе дома "Саламандра" скрывается еще один особняк. Он стоял там еще до постройки доходного дома.