Менял позицию по войне и встречался с украинкой: куда пропал Моргенштерн и как он теперь выглядит

Артист признан иноагентом в России и не имеет права ездить в Дубай

Моргенштерн, настоящее имя которого Алишер Валеев, — один из самых популярных и эпатажных российских артистов последних лет. Он прославился как видеоблогер, а потом начал заниматься музыкой и читать рэп. Артист запомнился своей эпатажной внешностью, так как у него было много татуировок даже на лице. Однако в последнее время его популярность поугасла.

Что стоит знать:

Моргенштерн признан иноагентом в РФ, живет за границей и лечился от зависимостей в рехабе

Артист сменил имидж, начал сводить татуировки и перешел в творчестве от рэпа к року

Музыкант выступает против войны, но стремится сохранять нейтралитет и не быть политическим инструментом

Моргенштерн. Фото: открытые источники

Куда пропал Моргенштерн?

Моргенштерн родился 17 февраля 1998 года в российской Уфе, сегодня ему исполнилось 28 лет. В мае 2022 года артиста объявили иноагентом в России, он больше не живет в родной стране.

В начале 2025 года Моргенштерн публично признал проблемы с алкогольной зависимостью и депрессией и начал лечение. Известно, что он около полугода был в специальном рехабе в Израиле. После реабилитации в октябре 2025 года он сменил имидж, начал сводить татуировки и перешел в творчестве от трэпа к року.

Моргенштерн вывел татуировки с лица. Фото: открытые источники

В феврале 2026 года на его YouTube-канале вышло видео "Live from the Dead Sea". При этом Моргенштерн продолжает гастролировать по миру — в 2025 году его концерты проходили в Варшаве, Праге и на Пхукете. Въезд в ОАЭ (Дубай), где он жил долгое время после отъезда из России, для него по-прежнему ограничен.

Моргенштерн. Фото: открытые источники

Отношения с Лизой Василенко

Много хайпа было вокруг отношений Моргенштерна с украинской актрисой и моделью Лизой Василенко, которая прославилась главной ролью в сериале "Школа". После громкого расставания осенью 2023 года пара официально сошлась в начале 2024 года.

На протяжении 2024 и 2025 годов их отношения сопровождались слухами о возможной свадьбе, однако в то же время обсуждалось и расставание пары.

Моргенштерн и Лиза Василенко. Фото: открытые источники

В ноябре 2024 года СМИ снова писали о возможном разрыве, однако пара часто продолжает появляться в соцсетях друг друга. По некоторым данным, Лиза Василенко проживает с Моргенштерном за границей.

Позиция Моргенштерна по Украине

Моргенштерн неоднократно высказывался против военных действий, хотя его риторика со временем менялась. Так, в начале вторжения РФ в Украину рэпер призывал остановить войну.

Я против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия говорил Моргенштерн в 2022 году

Моргенштерн. Фото: открытые источники

Однако уже в 2024-2025 года рэпер заявлял, что "против того, чтобы люди умирали", и называл происходящее катастрофой. В то же время Моргенштерн подчеркивал, что не хочет быть в роли политического инструмента ни для одной из сторон в этой войне.

В России он признан иноагентом, и в 2025 году против него было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента (отсутствие маркировки в соцсетях).

Моргенштерн. Фото: открытые источники

