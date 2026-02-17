Переговоры в Женеве: большой прокол посланцев Путина объяснил Цимбалюк

Россию можно было продать американцам без вторжения в Украину

Представители России Кирилл Дмитриев и США Стив Уиткофф ведут отдельные переговоры о доступе Штатов к российским месторождениям. Но в то же самое время на российские города, по сути, летят американские ракеты, поставляемые Украине.

Что нужно знать:

Беседы проходят параллельно с официальными переговорами по Украине

За последний год США держали четкую позицию в экономических отношениях с Россией

Есть целый ряд ресурсов, которые могут интересовать США

Такие беседы идут параллельно с официальными переговорами по Украине, в которых участвуют глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов и помощник российского главы Владимир Мединский.

Как подметил украинский журналист Роман Цимбалюк в видео на YouTube-канале "Radio NV", за последний год США держали четкую позицию в экономических отношениях с Россией. То есть, сначала — прекращение боевых действий, затем — все остальное.

"Вообще-то они могли продать Россию американцам без вторжения в Украину. Это о том, что передаются целые отрасли и месторождения американскому "дяде Сэму" (известный олицетворенный образ Соединенных Штатов, — Ред.). А это — государства НАТО", — подчеркнул Цимбалюк.

При этом Цимбалюк обращает внимание, что такая схема выглядит весьма противоречиво:

"Они же жалуются, если что в Белгороде "Хаймарсамы" выключают постоянно. Так вот это интересная история. С одной стороны они отдают российские ресурсы американцам, с другой стороны — американские ракеты летят на российские города. Мне кажется, здесь какая-то логическая пропасть".

Журналист подчеркнул, в США в будущем состоятся выборы и пока неизвестно, кто следующий придет к власти и чего стоит ожидать.

"Рано или поздно в Штатах состоятся выборы. И может так случиться, что вы отдадите редкоземельные металлы Штатам, которые сейчас поставляют нам ракеты…Продать Россию без вторжение было бы проще. Возможно цена на Россию была бы несколько выше", — подытожил он.

Какие редкоземельные металлы есть у России

В России добываются многие виды минерального сырья: нефть, природный газ, уголь, железная руда, апатиты, калийные соли, фосфориты, алмазы и др.

Согласно заявлениям Министерства природных ресурсов РФ, запасы 29 видов полезных ископаемых в России составляют 658 млн т, включая 28,5 млн т редкоземельных металлов. Ведомство уточнило, что ключевые месторождения стратегических ресурсов расположены в разных регионах страны и обладают высоким промышленным потенциалом.

Крупнейшие месторождения редкоземельных металлов в России

Ключевые ресурсы России, важные для США:

Энергетические ресурсы. Обогащенный уран (критичен для АЭС), нефть и нефтепродукты (несмотря на ограничения, поставки сохраняются).

Обогащенный уран (критичен для АЭС), нефть и нефтепродукты (несмотря на ограничения, поставки сохраняются). Редкоземельные металлы и критическое сырье. Россия обладает значительными запасами на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут представлять интерес для технологической и оборонной отраслей США.

Россия обладает значительными запасами на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут представлять интерес для технологической и оборонной отраслей США. Металлы платиновой группы. Платина и палладий.

Платина и палладий. Удобрения. Азотные удобрения (мочевина, УАН) и калийные удобрения.

Азотные удобрения (мочевина, УАН) и калийные удобрения. Промышленное сырье. Алюминий, древесина, бумага.

Годом ранее президент США Дональд Трамп говорил, что "хотел бы заключить сделку по доступу (американских инвесторов) к российским редкоземельным металлам".

Стоит отметить, что Россия предлагала Штатам сделку, в которой хочет передать им часть прав на редкоземельные металлы и другие на оккупированной украинской территории. Важно учесть, что такой сценарий гарантировал бы, что Россия сохранит контроль над частью территории Украины после завершения войны

Украинская делегация:

Секретарь СНБО Умеров 13 февраля проинформировал, что 17-18 февраля в Женеве должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Президент Украины утвердил состав украинской делегации. Кроме Умерова в Женеву должны поехать Кирилл Буданов, Андрей Гнатов (начальник Генштаба ВСУ), Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа"), Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Российская делегация:

Известно, что российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, помощник главы России Владимира Путина. В переговорную группу численностью не менее 15 человек войдет заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

Представители США:

Со стороны США во встрече примут участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы США бизнесмен Джаред Кушнер.