Переговоры в Женеве: большой прокол посланцев Путина объяснил Цимбалюк
Россию можно было продать американцам без вторжения в Украину
Представители России Кирилл Дмитриев и США Стив Уиткофф ведут отдельные переговоры о доступе Штатов к российским месторождениям. Но в то же самое время на российские города, по сути, летят американские ракеты, поставляемые Украине.
Что нужно знать:
- Беседы проходят параллельно с официальными переговорами по Украине
- За последний год США держали четкую позицию в экономических отношениях с Россией
- Есть целый ряд ресурсов, которые могут интересовать США
Такие беседы идут параллельно с официальными переговорами по Украине, в которых участвуют глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов и помощник российского главы Владимир Мединский.
Как подметил украинский журналист Роман Цимбалюк в видео на YouTube-канале "Radio NV", за последний год США держали четкую позицию в экономических отношениях с Россией. То есть, сначала — прекращение боевых действий, затем — все остальное.
"Вообще-то они могли продать Россию американцам без вторжения в Украину. Это о том, что передаются целые отрасли и месторождения американскому "дяде Сэму" (известный олицетворенный образ Соединенных Штатов, — Ред.). А это — государства НАТО", — подчеркнул Цимбалюк.
При этом Цимбалюк обращает внимание, что такая схема выглядит весьма противоречиво:
"Они же жалуются, если что в Белгороде "Хаймарсамы" выключают постоянно. Так вот это интересная история. С одной стороны они отдают российские ресурсы американцам, с другой стороны — американские ракеты летят на российские города. Мне кажется, здесь какая-то логическая пропасть".
Журналист подчеркнул, в США в будущем состоятся выборы и пока неизвестно, кто следующий придет к власти и чего стоит ожидать.
"Рано или поздно в Штатах состоятся выборы. И может так случиться, что вы отдадите редкоземельные металлы Штатам, которые сейчас поставляют нам ракеты…Продать Россию без вторжение было бы проще. Возможно цена на Россию была бы несколько выше", — подытожил он.
Какие редкоземельные металлы есть у России
В России добываются многие виды минерального сырья: нефть, природный газ, уголь, железная руда, апатиты, калийные соли, фосфориты, алмазы и др.
Согласно заявлениям Министерства природных ресурсов РФ, запасы 29 видов полезных ископаемых в России составляют 658 млн т, включая 28,5 млн т редкоземельных металлов. Ведомство уточнило, что ключевые месторождения стратегических ресурсов расположены в разных регионах страны и обладают высоким промышленным потенциалом.
Ключевые ресурсы России, важные для США:
- Энергетические ресурсы. Обогащенный уран (критичен для АЭС), нефть и нефтепродукты (несмотря на ограничения, поставки сохраняются).
- Редкоземельные металлы и критическое сырье. Россия обладает значительными запасами на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут представлять интерес для технологической и оборонной отраслей США.
- Металлы платиновой группы. Платина и палладий.
- Удобрения. Азотные удобрения (мочевина, УАН) и калийные удобрения.
- Промышленное сырье. Алюминий, древесина, бумага.
Годом ранее президент США Дональд Трамп говорил, что "хотел бы заключить сделку по доступу (американских инвесторов) к российским редкоземельным металлам".
Стоит отметить, что Россия предлагала Штатам сделку, в которой хочет передать им часть прав на редкоземельные металлы и другие на оккупированной украинской территории. Важно учесть, что такой сценарий гарантировал бы, что Россия сохранит контроль над частью территории Украины после завершения войны
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинская делегация прибыла в Женеву для очередного раунда переговоров о прекращении войны. Переговоры продлятся два дня — 17 и 18 февраля.
Украинская делегация:
Секретарь СНБО Умеров 13 февраля проинформировал, что 17-18 февраля в Женеве должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Президент Украины утвердил состав украинской делегации. Кроме Умерова в Женеву должны поехать Кирилл Буданов, Андрей Гнатов (начальник Генштаба ВСУ), Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа"), Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Российская делегация:
Известно, что российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, помощник главы России Владимира Путина. В переговорную группу численностью не менее 15 человек войдет заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
Представители США:
Со стороны США во встрече примут участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы США бизнесмен Джаред Кушнер.