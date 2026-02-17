На него охотилась молодежь. Каким раньше был батончик "Марс", когда влюбил в себя миллионы

Этому сладкому десерту уже более 100 лет

Сейчас на полках магазинов можно увидеть немало сладостей, которые раньше казались чем-то космическим и удивительным. К примеру, батончик Mars.

"Телеграф" расскажет историю этого популярного шоколадного батончика и покажет, как он выглядел раньше. Заметим, что впервые Марс появился в 1923 году.

Интересно, что фактическим прототипом "Марса" стал батончик Milky Way, который в то время производил в США отец Форреста Марса Фрэнк. Даже современная конфета до сих пор изготавливается по классическому оригинальному рецепту, однако изменились некоторые пропорции и размер готового изделия.

Первая реклама батончика "Марс". Фото: Википедия

Наибольшие изменения потерпел батончик после 2002 года. Тогда в Великобритании изменили структуру: нуги стало меньше, слой шоколада убавили. Соответственно и вес батончика тоже снизился. Кроме того, изготовили новую упаковку, на которой шрифт фирменной надписи утончился и добавили ей наклон.

Как выглядел первый батончик "Марс". Фото: открытые источники

Официально батончик "Марс" в Украине появился в начале 90-х, но тогда он был довольно редким и стоил немалых денег. Лишь после 2000 года на рынке Mars стало достаточно, хотя его цена и сейчас не всех удовлетворяет. Добавим, что главным конкурентом "Марса" и других похожих батончиков до сих пор является Snickers.

Батончик "Марс". Фото: открытые источники

Какой состав "Марса":

молочный шоколад — около 40%,

мягкая нуга — около 32-33%,

карамель – около 27%.

