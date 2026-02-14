Скандал на Олимпиаде: у Норвегии могут отобрать "золото"

Нелепую ошибку допустила FIS

На Олимпийских играх-2026 в Италии вновь неспокойно. Финляндия заподозрила неладное во время мужской лыжной спринтерской гонки.

Что нужно знать

Лыжный спринт выиграл норвежец Клебо

Финляндия требует пересмотреть результат гонки

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Команда Финляндии подала протест на результаты мужского спринта в лыжных гонках. Об этом сообщает NRK.

Гонка завершилась победой норвежца Йоханнеса Клебо, "серебро" выиграл американец Бен Огден, а "бронзу" — норвежец Оскар Опстад Вике. Финский лыжник Лаури Вуоринен показал четвертый результат. Финская сторона добивается бана для норвежцев и американца. По мнению финнов, и те, и те нарушили правила.

Дело в том, что норвежцы между забегами во время спринта использовали ролик для клистера, позволяющий быстро нанести клистер на лыжи. Примечательно, что Норвегия получила разрешение на применение этого инструмента от Международной федерации лыжного спорта (FIS). Проблема заключается в том, что FIS не уведомила об этом другие федерации, из-за чего норвежцы получили преимущество.

Кроме того, на сервисном столе сборной США была замечена и сфотографирована бутылка с жидкостью, хотя любые жидкости в "зоне испытаний" запрещены. В США заявили, что в бутылке находилось средство для удаления клея, а содержимое бутылки использовалось только для мытья рук.

Наша главная цель – обеспечить каждому равные возможности для соревнований. Мы хотим, чтобы FIS обратила на это внимание. Не знаю, каким будет окончательный результат, но я бы сказала, что все возможно. Марлена Валтасола, генеральный секретарь Финской лыжной ассоциации

На Олимпиаде-2026 проходит восьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 4 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.