Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 17 февраля
Олимпийские игры в самом разгаре
Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится одиннадцатый игровой день. Будет разыграно 7 комплектов наград.
Что нужно знать
- В 11-й игровой день на Олимпиаде разыграют 7 комплектов наград
- 17 февраля медальные соревнования на Играх начнут двоеборцы, а завершат — бобслеисты
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 17 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды во фристайле, лыжном двоеборье, бобслее, биатлоне и конькобежном спорте. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 17 февраля".
Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 17 февраля (обновляется)
14:00. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
14:45. Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км
15:30. Биатлон. Мужчины. Эстафета (4х7,5 км)
17:28. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования
17:47. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования
20:30. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр
22:05. Бобслей. Мужчины. Двойки
Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.