Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 17 февраля

Олимпийские игры в самом разгаре

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится одиннадцатый игровой день. Будет разыграно 7 комплектов наград.

Что нужно знать

В 11-й игровой день на Олимпиаде разыграют 7 комплектов наград

17 февраля медальные соревнования на Играх начнут двоеборцы, а завершат — бобслеисты

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 17 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды во фристайле, лыжном двоеборье, бобслее, биатлоне и конькобежном спорте. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 17 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 17 февраля (обновляется)

14:00. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл

14:45. Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км

15:30. Биатлон. Мужчины. Эстафета (4х7,5 км)

17:28. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования

17:47. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования

20:30. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр

22:05. Бобслей. Мужчины. Двойки

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.