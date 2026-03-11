Росія чи Словенія? Як відрізнити прапор, який став причиною гучного скандалу в Monobank (фото)
У мережі вже поспішили відреагувати на інцидент
В Україні спалахнув гучний скандал навколо Monobank після його відмови в обслуговуванні клієнтки та оприлюдненні її фотографії на загальний огляд. Під час відеоверифікації за її спиною на стіні було видно прапор, який у банку прийняли за російський, але сама клієнтка стверджує, що це прапор Словенії.
Що потрібно знати:
- Співзасновник банку заявив, що відмова була "через немиту голову", але ключовим був саме триколор
- Клієнтка опублікувала повне фото прапора у соціальних мережах
- Громадська реакція розділилася: одні підтримали банк, інші засудили публікацію
Спочатку про ситуацію у своїх соцмережах розповів голова співзасновник банку Олег Гороховський, іронічно заявивши, що відмова була "через немиту голову". Однак головна причина полягала саме в триколорі, який виднівся на задньому плані.
У той же час, сама дівчина стверджує, що за її спиною не російський прапор, а прапор Словенії. Вона опублікувала фотографію в соцмережах, де показала його повністю. Праворуч він справді схожий на символіку РФ.
Чим відрізняються прапори Росії та Словенії?
Найпомітніша відмінність — на прапорі Словенії є герб у лівому верхньому кутку. У той час, як російський прапор — чистий триколор.
Прапори на перший погляд дуже схожі: обидва складаються з трьох горизонтальних смуг білого, синього та червоного кольорів. Але є кілька відмінностей:
Порядок та відтінки кольорів
- Росія: білий, синій, червоний (згори донизу). Синій та червоний мають стандартні яскраві відтінки.
- Словенія: теж білий, синій, червоний (згори донизу), але відтінки синього та червоного трохи темніші, ніж у Росії, і білий може здаватися "чистішим" або злегка блакитним на офіційних зображеннях.
Співвідношення сторін
- Росія: 2:3
- Словенія: 1:2
- Тобто словенський прапор помітно довший щодо висоти.
Застосування та пропорції смуг
- У Росії смуги рівні за шириною.
- У Словенії смуги також рівні, але довжина прапора (1:2) візуально робить його "розтягнутим".
Думка ШІ
"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, який прапор на фотографії за спиною дівчини. ШІ порівняв фотографію, яку розмістив Гороховський і фотографію, яку пізніше розмістила сама клієнтка з повним прапором на підлозі.
На думку Gemini, на фотографії був прапор Словенії.
Деталі скандалу
9 березня 2026 року Олег Гороховський, співзасновник "Монобанку" на своїй сторінці в Threads опублікував пост з підписом: "Звернулась клієнтка на відеоверифікацію з питанням чого заблокували її рахунок. Сказали, що тому, що голова немита…".
Пізніше він опублікував ще один пост, в якому висловилася на публікацію персональних даних клієнта.
"У шанувальників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати захист даних колаборантам", — написав пізніше Гороховський.
У коментарях під цим постом думки користувачів розділилися. Деякі підтримали автора, інші, навпаки, засудили публікацію зображення свого клієнта на загальний огляд і пояснили, що це може бути прапор Словенії.
У той же час клієнтка опублікувала в соціальній мережі пояснення та фотографію того самого прапора.
"Хочу сказати одне: це прапор Словенії. Ця людина (Гороховський, — ред.) не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресора. У мене воює вся моя родина. Я народилася в Україні і люблю її", — написала дівчина.
Як виявилося, у 2023 році дівчина разом із мамою переїхала до Словенії, а у 2024 вони перебралися до Німеччини.
Український військовий та громадський діяч Сергій Гнезділов на своїй сторінці у Facebook прокоментував ситуацію та зазначив, що був шокований порушенням банківської таємниці, дізнавшись, що це є абсолютно реальна історія.
Він поговорив із дівчиною, навколо якої спалахнув скандал:
"Ми коли говорили, вона була дуже втомленою.
– Я дуже втомилася за ці два дні. Я просто хочу, щоб вони перестали писати про мене всі ці речі. – сказала вона.
Ось тому я й написав пост.
Вчора досить пізно ввечері я подумав: не може помилятися така безліч людей. Потім знайшов коментар школи, де навчалася Каріна.
Я навіть поговорив із однією із завучів, яка викладала у дівчини, і ось що вам скажу: історія максимально огидна.
Люди злі, їм треба когось з’їсти".
Також ситуацію в мережі прокоментував Олексій Меше — практикуючий юрист у сфері банкрутства, захисту бізнесу, корпоративного права, інтелектуальної власності та освітньої діяльності.
"Із захистом персональних даних у нашій державі біда і надовго. Заблокувати рахунки це правильне рішення, але публікувати обличчя клієнта з глузуваннями про немиту голову – це вже очевидний перебір. А ще цинічніше це виглядає, коли так робить СЕО банку", — висловив він свою думку.
