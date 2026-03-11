Росія чи Словенія? Як відрізнити прапор, який став причиною гучного скандалу в Monobank (фото)

У мережі вже поспішили відреагувати на інцидент

В Україні спалахнув гучний скандал навколо Monobank після його відмови в обслуговуванні клієнтки та оприлюдненні її фотографії на загальний огляд. Під час відеоверифікації за її спиною на стіні було видно прапор, який у банку прийняли за російський, але сама клієнтка стверджує, що це прапор Словенії.

Що потрібно знати:

Співзасновник банку заявив, що відмова була "через немиту голову", але ключовим був саме триколор

Клієнтка опублікувала повне фото прапора у соціальних мережах

Громадська реакція розділилася: одні підтримали банк, інші засудили публікацію

Спочатку про ситуацію у своїх соцмережах розповів голова співзасновник банку Олег Гороховський, іронічно заявивши, що відмова була "через немиту голову". Однак головна причина полягала саме в триколорі, який виднівся на задньому плані.

Пост Гороховського. Скріншот: Threads

У той же час, сама дівчина стверджує, що за її спиною не російський прапор, а прапор Словенії. Вона опублікувала фотографію в соцмережах, де показала його повністю. Праворуч він справді схожий на символіку РФ.

Пост Каріни Кольб

Чим відрізняються прапори Росії та Словенії?

Найпомітніша відмінність — на прапорі Словенії є герб у лівому верхньому кутку. У той час, як російський прапор — чистий триколор.

Прапори на перший погляд дуже схожі: обидва складаються з трьох горизонтальних смуг білого, синього та червоного кольорів. Але є кілька відмінностей:

Порядок та відтінки кольорів

Росія: білий, синій, червоний (згори донизу). Синій та червоний мають стандартні яскраві відтінки.

Прапор Росії. Фото: Pixabay

Словенія: теж білий, синій, червоний (згори донизу), але відтінки синього та червоного трохи темніші, ніж у Росії, і білий може здаватися "чистішим" або злегка блакитним на офіційних зображеннях.

Прапор Словенії. Фото: Вікіпедія

Співвідношення сторін

Росія: 2:3

Словенія: 1:2

Тобто словенський прапор помітно довший щодо висоти.

Застосування та пропорції смуг

У Росії смуги рівні за шириною.

У Словенії смуги також рівні, але довжина прапора (1:2) візуально робить його "розтягнутим".

Думка ШІ

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, який прапор на фотографії за спиною дівчини. ШІ порівняв фотографію, яку розмістив Гороховський і фотографію, яку пізніше розмістила сама клієнтка з повним прапором на підлозі.

На думку Gemini, на фотографії був прапор Словенії.

Думка ШІ Gemini. "Телеграф"

Деталі скандалу

9 березня 2026 року Олег Гороховський, співзасновник "Монобанку" на своїй сторінці в Threads опублікував пост з підписом: "Звернулась клієнтка на відеоверифікацію з питанням чого заблокували її рахунок. Сказали, що тому, що голова немита…".

Пізніше він опублікував ще один пост, в якому висловилася на публікацію персональних даних клієнта.

"У шанувальників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати захист даних колаборантам", — написав пізніше Гороховський.

Пост Олега Гороховського. Скріншот: Threads

У коментарях під цим постом думки користувачів розділилися. Деякі підтримали автора, інші, навпаки, засудили публікацію зображення свого клієнта на загальний огляд і пояснили, що це може бути прапор Словенії.

Коментарі під постом Гороховського. Скріншот: Threads

Коментарі під постом Гороховського. Скріншот: Threads

Переписка з Гороховським. Скріншот: соцмережі

У той же час клієнтка опублікувала в соціальній мережі пояснення та фотографію того самого прапора.

"Хочу сказати одне: це прапор Словенії. Ця людина (Гороховський, — ред.) не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресора. У мене воює вся моя родина. Я народилася в Україні і люблю її", — написала дівчина.

Пост Каріни Кольб

Як виявилося, у 2023 році дівчина разом із мамою переїхала до Словенії, а у 2024 вони перебралися до Німеччини.

Український військовий та громадський діяч Сергій Гнезділов на своїй сторінці у Facebook прокоментував ситуацію та зазначив, що був шокований порушенням банківської таємниці, дізнавшись, що це є абсолютно реальна історія.

Він поговорив із дівчиною, навколо якої спалахнув скандал:

"Ми коли говорили, вона була дуже втомленою.

– Я дуже втомилася за ці два дні. Я просто хочу, щоб вони перестали писати про мене всі ці речі. – сказала вона.

Ось тому я й написав пост.

Вчора досить пізно ввечері я подумав: не може помилятися така безліч людей. Потім знайшов коментар школи, де навчалася Каріна.

Я навіть поговорив із однією із завучів, яка викладала у дівчини, і ось що вам скажу: історія максимально огидна.

Люди злі, їм треба когось з’їсти".

Пост Сергія Гнезділова. Скріншот: Facebook

Коментар під постом Сергія Гнезділова. Скріншот: Facebook

Також ситуацію в мережі прокоментував Олексій Меше — практикуючий юрист у сфері банкрутства, захисту бізнесу, корпоративного права, інтелектуальної власності та освітньої діяльності.

"Із захистом персональних даних у нашій державі біда і надовго. Заблокувати рахунки це правильне рішення, але публікувати обличчя клієнта з глузуваннями про немиту голову – це вже очевидний перебір. А ще цинічніше це виглядає, коли так робить СЕО банку", — висловив він свою думку.

Пости Олексія Меше у Threads

