У "Варусі" витратите на 40 гривень більше: де дешевше купити цей кисломолочний сир
Заощадити вдасться завдяки знижкам
Ціни на кисломолочний сир у різних супермаркетах можуть суттєво відрізнятися. В деяких магазинах на ньому можна зекономити майже 40 гривень.
"Телеграф" перевірив пропозиції у кількох торгівельних мережах і з’ясував, де зараз можна купити кисломолочний сир найвигідніше. Ціни порівняли в 5 магазинах.
Найвигіднішу пропозицію кисломолочного сира "Ферма" 5% 350 грамів пропонує "Сільпо" — тут його можна придбати за 69,90 гривень, що на 39% дешевше від звичайної ціни.
Трохи дорожче продукт продають в "Auchan" — 72,50 гривень замість 109 гривень.
У мережі "Фора" кисломолочний сир коштує 75,90 гривень, що на 23% менше від звичайної ціни 99 гривень.
Водночас у деяких супермаркетах вартість значно вища. Зокрема, у "Мегамаркеті" кисломолочний сир "Ферма" продають за 101,50 гривень, а в Varus ціна сягає 109 гривень за упаковку.
Таким чином, різниця між найнижчою та найвищою ціною становитиме майже 40 гривень. Тож перед покупкою варто порівнювати пропозиції різних магазинів — це допоможе помітно заощадити на щоденних продуктах
