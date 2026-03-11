Ненавидить Зеленського і спивається в Росії: як зараз живе зірка "Сватів" Тетяна Кравченко

Актриса навіть після травми продовжила грати у театрі

Тетяна Кравченко – відома російська актриса, яка стала зіркою українського серіалу "Свати", а під час війни підтримує вбивства українців. Артистка неодноразово висловлювалася в риториці російських наративів про Україну і ненавидить Володимира Зеленського.

"Телеграф" розповідає, як зараз живе Тетяна Кравченко, яка підтримує Путіна та війну в Україні.

Тетяна Кравченко – як зараз живе?

Тетяна Кравченко народилася 9 грудня 1953 року у Донецьку. Однак, незважаючи на своє українське походження, вона побудувала кар’єру в Росії. Актриса знялася у десятках фільмів і багато років грає у театрі.

Проте найбільшу славу їй принесла роль Валюхи Будько у серіалі "Свати" виробництва студії "Квартал 95", що виходив із 2008 до 2021 року. У цьому проекті Кравченко працювала з українською командою та була особисто знайома з Володимиром Зеленським, який у 2019 році став президентом України.

У 2023 році Кравченко потрапила у скандал, пов’язаний з її алкоголізмом. Акторка не з’явилася на спектакль і перестала виходити на зв’язок. Як заявив її колега Станіслав Садальський, тоді Тетяна пішла у запій, хоча сама вона це заперечувала.

Пізніше акторка підтвердила чутки про своє зловживання алкоголем, коли її зафільмували на вулиці п’яною. Як пише NEWS.ru, тоді неадекватну Кравченку вели під руки двоє людей. Але навіть після цього вона все одно заперечує проблеми з алкоголем.

У період новорічних свят наприкінці 2025 року стало відомо, що 72-річна актриса пошкодила ногу під час репетиції. Однак, незважаючи на поради лікарів робити операцію, вона втекла з лікарні, щоб не втратити гонорари за новорічні спектаклі.

Що Кравченко говорила про війну та Зеленського?

Акторка неодноразово заявляла, що повністю підтримує дії Росії в Україні. Вона зізнавалася, що якби була молодша, то сама пішла б на фронт медсестрою.

У своїх інтерв’ю вона вторить російській пропаганді та відверто ненавидить Зеленського. Кравченко заявила, що раніше він був веселим та легким, а потім на нього "вплинули" і він раптом став "нацистом. Також вона звинувачує "київський режим" у тому, що відбувається в Україні.

