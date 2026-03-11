Частина черг буде без відключень. Графіки на 11 березня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах відключень світла. Тож у середу, 11 березня, протягом усього дня у країні є відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Київ

Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:

Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).

Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин

Київська область

Графіки відключень у Київській області 11 березня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 11 березня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 11 березня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 11 березня

Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 11 березня

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 11 березня

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 11 березня

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 11 березня

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 11 березня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 11 березня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 11 березня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 11 березня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 11 березня

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 11 березня

