Її називали новою першою леді Росії: як виглядає молода фаворитка Путіна Загітова (фото)

Молода спортсменка писала хвалебні оди Путіну у соціальних мережах

Аліна Загітова – відома російська фігуристка та олімпійська чемпіонка в одиночному фігурному катанні. Однак її ім’я стало широко відомим не лише завдяки спортивним досягненням. Молоду дівчину називають новою фавориткою глави Кремля.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає ймовірна конкурентка Аліни Кабаєвої. Ми дізналися про неї деякі факти.

Аліна Загітова — що про неї відомо

Аліна Загітова народилася 18 травня 2002 року в Іжевську (скоро їй виповниться 24 роки). Фігурним катанням вона почала займатися ще у ранньому дитинстві. Кілька разів Аліна кидала тренування, але потім знову поверталася до спорту та продовжувала кар’єру.

Аліна Загітова в юності, Фото: azagitova

У 2016 році Загітова дебютувала на чемпіонаті Росії і незабаром голосно заявила про себе на міжнародній арені, вигравши етап юніорського Гран-прі у Франції і показавши ряд сильних результатів на юніорських турнірах. Вже через рік вона стала чемпіонкою Росії, а згодом почала стрімко зміцнювати позиції у світовому фігурному катанні.

Аліна Загітова стала олімпійською чемпіонкою, Фото: azagitova

Головний прорив у кар’єрі спортсменки стався у 2018 році, коли у 15 років вона виборола золоту медаль на Олімпійських іграх. Після цього Загітова продовжила успішні виступи і у 2019 році стала чемпіонкою світу у жіночому одиночному катанні. Після цього дівчина взяла перерву у кар’єрі.

Як виглядає фаворитка Путіна Загітова, Фото: azagitova

Нова фаворитка Путіна почала пробувати себе у медійній сфері. У 2020 році фігуристку запросили вести телешоу "Льодовиковий період", також у ЗМІ писали, що молода спортсменка пробує себе в ролі телеведучої.

Загітова продовжує виступати у шоу як фігуристка, Фото: azagitova

Однак її ім’я активно обговорюється не лише через досягнення в кар’єрі, а й через можливі зв’язки з російським президентом Володимиром Путіним. Дівчина є його шанувальницею і у 2018 та 2024 роках була його довіреною особою на президентських виборах.

Аліна Загітова та Володимир Путін, Фото: azagitova

Японський політолог Іцуро Накамура заявив, що Загітову давно називали "новою першою леді Росії" і що спортсменка справді хоче вийти заміж за Путіна, "посунувши" з місця Аліну Кабаєву.

У своїх соціальних мережах фігуристка неодноразово писала хвалебні оди Путіну та публікувала спільні з ним фотографії. Також дівчина викладає кадри з подорожей та не соромиться показувати себе у відвертих образах.

Аліна Загітова, як виглядає зараз, Фото: azagitova

