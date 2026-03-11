Як продовжити життя квітам після 8 березня: кілька дій реанімують букет (фото)
Букет можна освіжити за кілька дій
У мережі показали лайфхак, який може бути корисним після 8 березня. Він допоможе "оживити" трохи "втомлені" квіти через кілька днів після свята.
Радою поділилася одна з користувачок Threads. Її інструкція з відновлення тюльпанів виглядає так:
- Підрізати квіти;
- Залити окріп у вазу;
- Занурити букет у гарячу воду;
- Відразу переставити квіти у холодну воду;
- За годину, за її словами, настає ефект відновлення.
У коментарях багато користувачів подякували за пораду, проте деякі засумнівалися у її працездатності. Частина людей навіть назвала це "знущанням з квітів".
