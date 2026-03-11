Рус

Як продовжити життя квітам після 8 березня: кілька дій реанімують букет (фото)

Денис Подставной
Поради щодо догляду за подарунками на 8 березня
Поради щодо догляду за подарунками на 8 березня. Фото Колаж "Телеграфу"

Букет можна освіжити за кілька дій

У мережі показали лайфхак, який може бути корисним після 8 березня. Він допоможе "оживити" трохи "втомлені" квіти через кілька днів після свята.

Радою поділилася одна з користувачок Threads. Її інструкція з відновлення тюльпанів виглядає так:

  • Підрізати квіти;
  • Залити окріп у вазу;
  • Занурити букет у гарячу воду;
  • Відразу переставити квіти у холодну воду;
  • За годину, за її словами, настає ефект відновлення.
У коментарях багато користувачів подякували за пораду, проте деякі засумнівалися у її працездатності. Частина людей навіть назвала це "знущанням з квітів".

