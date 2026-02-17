Переговори у Женеві: великий прокол посланців Путіна пояснив Цимбалюк

Росію можна було продати американцям без вторгнення до України

Представники Росії Кирило Дмитрієв та США Стів Віткофф ведуть окремі переговори щодо доступу Штатів до російських родовищ. Але в той же час на російські міста, по суті, летять американські ракети, які постачають Україна.

Що потрібно знати:

Розмови відбуваються паралельно з офіційними переговорами щодо України

За останній рік США тримали чітку позицію в економічних відносинах із Росією

Є ціла низка ресурсів, які можуть цікавити США

Такі бесіди йдуть паралельно з офіційними переговорами щодо України, в яких беруть участь голова Офісу президента України Кирило Буданов та помічник російського голови Володимир Мединський.

Як зазначив український журналіст Роман Цимбалюк у відео на YouTube-каналі "Radio NV", за останній рік США тримали чітку позицію в економічних відносинах з Росією. Тобто спочатку — припинення бойових дій, потім все інше.

"Взагалі вони могли продати Росію американцям без вторгнення в Україну. Це про те, що передаються цілі галузі та родовища американському "дядькові Сему" (відомий уособлений образ Сполучених Штатів, — Ред.). А це — держави НАТО", — підкреслив Цимбалюк.

При цьому Цимбалюк звертає увагу, що така схема виглядає дуже суперечливо:

"Вони ж скаржаться, якщо що в Бєлгороді "Хаймарсами" вимикають постійно. Так ось, це цікава історія. З одного боку, вони віддають російські ресурси американцям, з іншого боку — американські ракети летять на російські міста. Мені здається, тут якась логічна прірва".

Журналіст підкреслив, у США в майбутньому відбудуться вибори і поки що невідомо, хто наступний прийде до влади і чого варто очікувати.

"Рано чи пізно в Штатах відбудуться вибори. І може так статися, що ви віддасте рідкісноземельні метали Штатам, які зараз постачають нам ракети… Продати Росію без вторгнення було б простіше. Можливо ціна на Росію була б дещо вищою", — підсумував він.

Які рідкісноземельні метали є у Росії

В Росії видобуваються багато видів мінеральної сировини: нафта, природний газ, вугілля, залізняк, апатити, калійні солі, фосфорити, алмази та ін.

Згідно із заявами Міністерства природних ресурсів РФ, запаси 29 видів корисних копалин у Росії становлять 658 млн т, включаючи 28,5 млн т рідкісноземельних металів. Відомство уточнило, що ключові родовища стратегічних ресурсів розташовані в різних регіонах країни і мають високий промисловий потенціал.

Найбільші родовища рідкоземельних металів у Росії

Ключові ресурси Росії, важливі для США:

Енергетичні ресурси. Збагачений уран (критичний для АЕС), нафта та нафтопродукти (попри обмеження, постачання зберігаються).

Збагачений уран (критичний для АЕС), нафта та нафтопродукти (попри обмеження, постачання зберігаються). Рідкоземельні метали та критичну сировину. Росія має значні запаси на півночі, у Сибіру та на Далекому Сході, які можуть представляти інтерес для технологічної та оборонної галузей США.

Росія має значні запаси на півночі, у Сибіру та на Далекому Сході, які можуть представляти інтерес для технологічної та оборонної галузей США. Метали платинової групи. Платина та паладій.

Платина та паладій. Добрива. Азотні добрива (сечовина, УАН) та калійні добрива.

Азотні добрива (сечовина, УАН) та калійні добрива. Промислова сировина. Алюміній, деревини, паперу.

Роком раніше президент США Дональд Трамп говорив, що "хотів би укласти угоду щодо доступу (американських інвесторів) до російських рідкісноземельних металів".

Варто зазначити, що Росія пропонувала Штатам угоду, в якій хоче передати їм частину прав на рідкісні метали та інші на окупованій українській території. Важливо врахувати, що такий сценарій би гарантував, що Росія збереже контроль над частиною території України після завершення війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українська делегація прибула до Женеви для чергового раунду переговорів про припинення війни. Переговори триватимуть два дні – 17 та 18 лютого.

Українська делегація:

Секретар РНБО Умеров 13 лютого поінформував, що 17-18 лютого в Женеві має відбутися наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Президент України затвердив склад української делегації. Окрім Умєрова до Женеви мають поїхати Кирило Буданов, Андрій Гнатов (начальник Генштабу ЗСУ), Давид Арахамія (глава фракції "Слуга народу"), Сергій Кислиця та Вадим Скибіцький.

Російська делегація:

Відомо, що російську делегацію очолить Володимир Мединський, помічник глави Росії Володимира Путіна. До переговорної групи чисельністю не менше 15 осіб увійде заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін.

Представники США:

З боку США візьмуть участь спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять глави США бізнесмен Джаред Кушнер.