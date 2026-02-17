Будівлю охороняє саламандра: що за архітектурне диво є на Сумській в Харкові (фото)

Дім відрізнявся передовими рішеннями для початку XX століття

В центрі Харкова є будинок, який "охороняє" саламандра — тварина, що за легендами не горить у вогні та не тоне у воді. І ця істота обрана була не випадково. Цей будинок під час зведення був прибутковим і належав страховому товариству "Саламандра".

Звели його в 1914–1916 роках на вулиці Сумській. Проте є в нього вихід і на вулицю Римарську. Створили проєкт учні Петербурзької академії мистецтв, а удосконалив досвідчений архітектор Микола Верьовкін. Саме він додав до фасаду скульптурний картуш із емблемою товариства та фігури.

Барельєф "Саламандра" на будинку/ Фото: Вікіпедія

Парадний фасад — на вулиці Сумській. Там є особливий двір, в якому раніше працював фонтан із скульптурою саламандри. Обидва фасади оздоблені скульптурами, барельєфами, медальйонами, пілястрами та балконами.

Фасад на вул. Сумську, 17/ Фото: Іван Пономаренко, 2021

Фасад на вул. Римарська, 22/ Фото: Вікіпедія

Для початку XX століття будинок мав прогресивні інженерні комунікації — ліфти, сміттєпроводи, внутрішні водостоки з дахів.

На стінах оригінальна ліпнина "Ріг достатку"/Фото: Іван Пономаренко, 2021

Після приходу більшовиків у 1920 році у будинку розміщувалися різні трести та контори, які згодом переїхали до Держпрому. У 1980 році будівлю відреставрували. Зараз тут квартири, офіси та магазини. В одній із квартир у 1915–1943 роках проживав український філолог Юрій Шевельов.

Саламандра у оздобленні/ Фото: Іван Пономаренко, 2021

За міською легендою, під час німецької окупації Харкова у будинку на деякий час оселився жираф із зоопарку, що розгубився під час бомбардування. Мешканці підгодовували його, поки він не загинув від рік німецького автоматника. Цікавий факт — неформальна молодь Харкова уподобала внутрішній двір будинку для зустрічей — на початку 2010-х років можна було почути, як юнь домовляється зустрітися "на Соломі".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у дворі будинку "Саламандра" ховається ще один особняк. Він стояв там ще до зведення прибуткового будинку.