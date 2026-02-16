Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 17 лютого

Олімпійські ігри у розпалі

У вівторок, 17 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться одинадцятий ігровий день. Буде розіграно 7 комплектів нагород.

Що потрібно знати

У 11-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 7 комплектів нагород

17 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть двоєборці, а завершать – бобслеїсти

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 17 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у фрістайлі, лижному двоборстві, бобслеї, біатлоні та ковзанярському спорті. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 17 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 17 лютого (оновлюється)

14.00. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл

14:45. Лижне двоборство. Гонка на 10 км

15:30. Біатлон. Чоловіки. Естафета (4х7,5 км)

17:28. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командні перегони переслідування

17:47. Ковзанярський спорт. Жінки. Командні перегони переслідування

20:30. Фрістайл. Чоловіки. Біг-ейр

22:05. Бобслей. Чоловіки. Двійки

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.