Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 17 лютого
Олімпійські ігри у розпалі
У вівторок, 17 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться одинадцятий ігровий день. Буде розіграно 7 комплектів нагород.
Що потрібно знати
- У 11-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 7 комплектів нагород
- 17 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть двоєборці, а завершать – бобслеїсти
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 17 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у фрістайлі, лижному двоборстві, бобслеї, біатлоні та ковзанярському спорті. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 17 лютого".
Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 17 лютого (оновлюється)
14.00. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл
14:45. Лижне двоборство. Гонка на 10 км
15:30. Біатлон. Чоловіки. Естафета (4х7,5 км)
17:28. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командні перегони переслідування
17:47. Ковзанярський спорт. Жінки. Командні перегони переслідування
20:30. Фрістайл. Чоловіки. Біг-ейр
22:05. Бобслей. Чоловіки. Двійки
Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.