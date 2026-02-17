Змінював позицію щодо війни і зустрічався з українкою: куди пропав Моргенштерн і як він тепер виглядає

Артиста визнано іноагентом у Росії і він не має права їздити в Дубай

Моргенштерн, справжнє ім’я якого Алішер Валєєв, — один із найпопулярніших та найепатажніших російських артистів останніх років. Він прославився як відеоблогер, а потім почав займатися музикою та читати реп. Артист запам’ятався своєю епатажною зовнішністю, бо мав багато татуювань навіть на обличчі. Однак останнім часом його популярність згасла.

Що варто знати:

Моргенштерн визнаний іноагентом в РФ, живе за кордоном і лікувався від залежностей у рехабі

Артист змінив імідж, почав зводити татуювання та перейшов у творчості від репу до року

Музикант виступає проти війни, але прагне зберігати нейтралітет і не бути політичним інструментом

"Телеграф" розповідає, що відомо про стосунки Моргенштерна з українською моделлю Лізою Василенко, що артист говорить про війну в Україні та де він зараз.

Моргенштерн. Фото: відкриті джерела

Куди зник Моргенштерн?

Моргенштерн народився 17 лютого 1998 року в Уфі, сьогодні йому виповнилося 28 років. У травні 2022 року артиста оголосили іноагентом у Росії, він більше не живе у рідній країні.

На початку 2025 року Моргенштерн публічно визнав проблеми з алкогольною залежністю та депресією та розпочав лікування. Відомо, що близько півроку він був у спеціальному рехабі в Ізраїлі. Після реабілітації у жовтні 2025 року він змінив імідж, почав зводити татуювання та перейшов у творчості від трепу до року.

Моргенштерн вивів татуювання з обличчя. Фото: відкриті джерела

У лютому 2026 року на його YouTube-каналі вийшло відео "Live from the Dead Sea". При цьому Моргенштерн продовжує гастролювати світом — у 2025 році його концерти проходили у Варшаві, Празі та на Пхукеті. В’їзд до ОАЕ (Дубай), де він жив довгий час після від’їзду з Росії, для нього, як і раніше, обмежений.

Моргенштерн. Фото: відкриті джерела

Відносини з Лізою Василенко

Багато хайпу було навколо стосунків Моргенштерна з українською актрисою та моделлю Лізою Василенко, яка прославилася головною роллю у серіалі "Школа". Після гучного розставання восени 2023 пара офіційно зійшлася на початку 2024 року.

Протягом 2024 та 2025 років їхні стосунки супроводжувалися чутками про можливе весілля, проте водночас обговорювалося й розставання пари.

Моргенштерн та Ліза Василенко. Фото: відкриті джерела

У листопаді 2024 року ЗМІ знову писали про можливий розрив, проте пара часто продовжує з’являтися у соцмережах один одного. За деякими даними, Ліза Василенко мешкає з Моргенштерном за кордоном.

Позиція Моргенштерна по Україні

Моргенштерн неодноразово висловлювався проти воєнних дій, хоча його риторика згодом змінювалася. Так, на початку вторгнення РФ в Україну репер закликав зупинити війну.

Я проти тієї війни, яку зараз розв’язує Росія говорив Моргенштерн у 2022 році

Моргенштерн. Фото: відкриті джерела

Проте вже у 2024-2025 роках репер заявляв, що "проти того, щоб люди помирали", і називав те, що відбувається катастрофою. У той же час Моргенштерн наголошував, що не хоче бути в ролі політичного інструмента для жодної зі сторін у цій війні.

У Росії його визнано іноагентом, і у 2025 році проти нього було порушено кримінальну справу за невиконання обов’язків іноагента (відсутність маркування у соцмережах).

Моргенштерн. Фото: відкриті джерела

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Чичваркіна, якого засудили до РФ за підтримку України. Він товаришує з Поляковою та Гордоном.