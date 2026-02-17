Галущенко на суді відзначився перлами про "багатих кумів" та "директора цирку". Всі деталі

Ексміністр прокоментував кадрові призначення та навчання сина у швейцарському College Alpin Beau Soleil

У Вищому антикорупційному суді України (ВАКС) розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому міністру енергетики Герману Галущенку.

Заяви Галущенка перед початком засідання

Як повідомляють прокурори САП, для ексміністра планують просити заставу у 425 млн гривень. Його підозрюють у відмиванні коштів та участі у злочинній організації в межах справи "Мідас". Галущенко вже відзначився кількома заявами, зокрема щодо суми застави. Він стверджує, що ані у нього, ані у його оточення таких грошей немає: "Я роками сидітиму в СІЗО, бо я не знайду і не внесу застави".

Галущенко заявив, що йому закидають призначення лояльних людей на посади: "А кого я мав призначати? Директора цирку?" Він також зазначив, що за навчання його сина у швейцарському коледжі College Alpin Beau Soleil платив хрещений батько, не називаючи його імені, та наголосив "Він має статус". "Там різні люди платили, перший рік платив хрещений батько, потім інша людина. У мене багато кумів, вони усі заможні", — каже Галущенко.

Що відомо про затримання Галущенка

Галущенка затримали ніч проти 15 лютого під час спроби перетину кордону. Його зняли з потяга, оскільки прикордонники отримали запит від НАБУ та САП. Фізичної сили проти підозрюваного не застосовували. ВАКС визнав затримання частково незаконним, однак залишив його під вартою.

Герман Галущенко на суді

Чому Галущенко під слідством

Розслідування НАБУ та САП у межах справи "Мідас" стосується можливого відмивання коштів та участі колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у злочинній організації. У листопаді 2025 року опублікували аудіо розмов фігурантів — "плівки Міндіча", що призвело до відсторонення Галущенка з посади міністра юстиції.

За версією слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья зареєстрували фонд, що мав залучити близько $100 млн "інвестицій", серед інвесторів була і родина Галущенка. Щоб приховати його участь, на Маршаллових Островах створили дві компанії у структурі трасту в Сент-Кітс і Невісі, бенефіціарами яких оформили ексдружину та чотирьох дітей міністра.

Співпрацюючи з міжнародними органами, слідство встановило, що через довірену особу Галущенка ("Рокет") злочинна організація отримала понад $112 млн, легалізованих через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та інвестиції у фонд. На рахунки фонду родини міністра перерахували понад мільйони доларів, частину дали готівкою. Частину коштів витратили на навчання дітей у престижних швейцарських закладах, решту поклали на депозит для додаткового доходу родини.

Слідство також зазначає, що бізнесмен Тімур Міндіч контролював фінансові потоки у газовій та енергетичній сфері через Галущенка та його довірену особу Ігоря Миронюка. Галущенко, за версією прокурорів, отримував особисту вигоду та сприяв легалізації коштів. Миронюк, з дозволу міністра, мав вплив на кадрові питання в міністерстві. Розслідування триває, і НАБУ співпрацює з 15 країнами світу для перевірки фінансових потоків та участі фігурантів.

Що озвучив прокурор САП на засіданні

За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч у 2020 році доручив своєму партнеру Олександру Цукерману формувати склад організації, до якої згодом приєдналися Галущенко, його довірені особи Миронюк і Дмитро Басов, а також інші фігуранти справи. Галущенка називали "Сигізмунд", а деякі зверталися до нього як "Професор".

Прокурор САП пояснив, що частину коштів легалізовували через розподіл: після обліку витрат 30% залишку — близько 9 млн доларів — направляли трьом особам, зокрема Галущенку. Для нього проводили операції з конвертації та переказів у Швейцарії, включно з 1,33 млн швейцарських франків та 2,47 млн євро, що за офіційним курсом становить понад 131 млн грн.

Що відомо про Германа Галущенка

З липня 2025 року Галущенко став міністром юстиції, а до того з 2021 року очолював Міненерго. Якраз в цей період, за даними слідства, Миронюк впровадив схему відкатів "шлагбаум" в Енергоатомі. До цього Галущенко очолював "Енергоатом", працював там на керівних посадах, зокрема із людьми з командою Андрія Деркача, який підозрюється у держзраді та втік до РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один з фігурантів — Тімур Міндіч перебуває на території Ізраїлю. В НАБУ повідомили, що почали процедуру екстрадиції.