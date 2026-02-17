На нього полювала молодь. Яким раніше був батончик "Марс", коли закохав у себе мільйони

Цьому солодкому десерту вже понад 100 років

Наразі на полицях магазинів можна побачити чимало солодощів, які раніше здавались чимось космічним та надзвичайним. До прикладу, батончик Mars.

"Телеграф" розповість історію цього популярного шоколадного батончика та покаже, як він виглядав раніше. Зауважимо, що вперше "Марс" з'явився у 1923 році.

Цікаво, що фактичним прототипом "Марсу" став батончик Milky Way, який в ті часи виготовляв у США батько Форреста Марса Френк. Навіть сучасна цукерка й досі виготовляються за класичним оригінальним рецептом, однак змінились деякі пропорції та розмір готового виробу.

Перша реклама батончику "Марс". Фото: Вікіпедія

Найбільших змін зазнав батончик після 2002 року. Тоді у Великій Британії змінили структуру: нуги стало менше, шар шоколаду зменшили. Відповідно й вага батончика теж знизилась. Окрім того, виготовили нове пакування, на якому шрифт фірмового напису потоншили та додали йому нахилу.

Як виглядав перший батончик "Марс". Фото: відкриті джерела

Офіційно батончик "Марс" в Україні з'явився на початку 90-х, але тоді він був досить рідкісним та коштував чималих грошей. Лише після 2000 на ринку Mars стало вдосталь, хоча його ціна й зараз не всіх задовільняє. Додамо, що головним конкурентом "Марсу" та інших схожих батончиків й досі є Snickers.

Батончик "Марс". Фото: відкриті джерела

Який склад "Марсу":

молочний шоколад — близько 40%,

м'яка нуга — близько 32-33%,

карамель — близько 27%.

