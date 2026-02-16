У Росії звинуватили цілу націю у шахрайстві на Олімпіаді
У РФ не вірять у успіхи норвежців
Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв назвав шахраями збірну Норвегії з лижних перегонів. Норвежці домінують у чоловічих лижах на Олімпійських іграх в Італії.
Що потрібно знати
- Норвегія домінує у лижних перегонах на Олімпіаді-2026
- Васильєв звинуватив Норвегію у шахрайстві
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Відповідний коментар Васильєва наводить ТАCС. За його словами, норвежці використовують терапевтичні винятки, а тому є "100-відсотковими шахраями".
Я вже якось висловлювався з приводу всіх норвежців, ті, хто використовує терапевтичні винятки та завойовує медалі, 100-відсоткові шахраї, бо хвора людина не може вигравати медалі.
Він не може обігравати здорових людей, це природний нонсенс. Раз вони заявили, що вони хворі та використовують заборонені препарати, отже вони шахраї, на допінгу виграють усі медалі.
Зазначимо, збірна Норвегії з лижних гонок виграла 5 золотих та 4 бронзових нагород на Олімпіаді в Італії. Лідер команди Йоханнес Клебо виграв 9-те "золото" на Іграх, ставши найтитулованішим спортсменом в історії зимових Олімпіад.
На Олімпіаді-2026 проходить 10-й ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.