"Привид" весни йде до Дніпра? Які "сюрпризи" принесе погода у лютому

З 18 лютого до обласного центру прийдуть стабільні "плюси"

У Дніпро прийшло потепління. Стовпчики термометрів почнуть повільно "повзти" вгору, проте опади можуть зіпсувати "картину".

Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними сайту meteo.ua, з 18 лютого до обласного центру прийдуть стабільні "плюси" з невеликими нічними морозами. Наприклад, з 18 до 24 лютого температура повітря може коливатися в районі -4+6 градусів. можливі опади у вигляді дощу зі снігом.

Погода в Дніпрі

Аналогічної думки дотримуються синоптики сервісу Meteofor. За цим прогнозом до кінця лютого в Дніпрі очікується плюсова температура з нічними морозами — +3-4 градуси. Можливий сніг та дощі.

Погода в Дніпрі

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло в Україну тепло у другій декаді лютого починаючи із західних та південних регіонів.

Потепління супроводжуватиметься сильними опадами та нестійкою погодою. Упродовж другої декади місяця пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та туман. Місцями можливі короткочасні ожеледиця та тумани. Вітер посилиться переважно із південного напрямку, часом до 15 – 17 м/с.

Погода в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують у березні у Києві.