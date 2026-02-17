Могил з прапорами дедалі більше. Як сьогодні виглядає кладовище з загиблими військовими у Дніпрі (фото)

На цвинтарі вшанували пам'ять воїна України "Купи"

Краснопільське кладовище у Дніпрі, де поховані військові, продовжує щодня збільшуватись. Кількість могил росте з неймовірною швидкістю та й прапорів біля них.

Кореспондент "Телеграфу" відвідав цвинтар у Дніпрі, де 17 лютого вшанували пам'ять загиблого військового Владислава Купцова, "Купи". Він загинув два роки назад 17 лютого 2024 на Донеччині.

Під час поховання військового Краснопільське кладовище, вже було досить великим та майоріло великою кількістю прапорів. Однак за два роки кількість могил з військовими зросла в десятки разів.

Краснопільське кладовище у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

"Вже два роки без "Купи". До військового на річницю загибелі прийшли друзі та побратими", — йдеться у відео "Телеграфу".

Відомо, що воїн 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" Владислав Купцов загинув 17 лютого 2024 під час боїв за Авдіївку Донецької області. Він поклав своє життя, рятуючи побратимів. У вівторок, 17 лютого, під час церковної служби вшанували пам'ять "Купи".

Могила Владислава Купцова у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Що відомо про Владислава Купцова

"Купа" після 24 лютого 2022 року став на захист Батьківщини, він мав за плечима строкову службу. Військовий брав участь у найзапекліших боях у найгарячіших точках. У 2024 році під час боїв за Авдіївку, відходячи з охопленого ворожим вогнем міста ціною власного життя, врятував побратимів.

У травні 2024 року у Дніпрі відбувся перший турнір пам’яті Владислава Купцова. Вісім команд зібралися на стадіоні "Олімпійські резерви", щоб не лише позмагатися, а й висловити шану герою.

