"Орєшнік" напоготові? Що відбувається на полігоні "Капустин Яр"

Над полігоном готуються закрити небо

Через активність на полігоні "Капустин Яр" 12 лютого в Україні оголошували повітряну тривогу — існує ризик застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Що потрібно знати:

З 16 по 19 лютого над полігоном очікується закриття повітряного простору.

"Капустин Яр" працює з 1946 року, тут проводили ядерні випробування та тестували балістичні ракети

У 2026 році Україна завдала удару по об’єкту ракетою "Фламінго"

Моніторингові канали повідомляють, що активність може спостерігатися тиждень — йдеться про можливі тренування чи випробування, адже з 16 по 19 лютого над полігоном "Капустин Яр" очікується закриття повітряного простору. Для України це може означати значно більшу кількість тривог та ризики — пуск можуть здійснити і під час навчань.

Приблизна локалізація закритого повітряного простору

Що відомо про Капустин Яр

Ракетний полігон розташований в Астраханській області Росії та частково охоплює територію Казахстану. Його експлуатація триває з 1946 року — саме тут проводилися випробування ракетного озброєння. З цього ж майданчика раніше здійснювали і запуски супутників на навколоземну орбіту.

Полігон Капустин Яр на супутниковому знімку

За час існування полігону на його території провели понад десять ядерних випробувань на різних висотах. Останніми роками об’єкт використовувався для тестування міжконтинентальних балістичних ракет, крилатих ракет та протисупутникових систем.

В лютому 2026 року стало відомо, що Україна завдала удару по "Капустиному Яру" ракетою "Фламінго". Раніше до полігону долітали далекобійні дрони. Проте, аби знищити полігон потрібний більш потужний удар, зазначав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами потрібно у 20 разів більше засобів ураження, адже полігон можна порівняти із містом за площею. При цьому частину об'єктів вони все ж таки після української атаки відновити не змогли.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає село Капустин Яр, що дало назву полігону. Після його побудови населений пункт повільно вимирає.