Скандал на Олімпіаді: у Норвегії можуть відібрати "золото"

Безглузду помилку припустилася FIS

На Олімпійських іграх-2026 Італії знову неспокійно. Фінляндія запідозрила недобре під час чоловічої лижної спринтерської гонки.

Що потрібно знати

Лижний спринт виграв норвежець Клебо

Фінляндія вимагає переглянути результат гонки

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Команда Фінляндії подала протест на результати чоловічого спринту у лижних перегонах. Про це повідомляє NRK.

Гонка завершилася перемогою норвежця Йоханнеса Клебо, "срібло" виграв американець Бен Огден, а "бронзу" — норвежець Оскар Опстад Віке. Фінський лижник Лаурі Вуорінен показав четвертий результат. Фінська сторона домагається бана для норвежців та американця. На думку фінів, і ті, й ті порушили правила.

Річ у тім, що норвежці між забігами під час спринту використовували ролик для клістера, що дозволяє швидко нанести клістер на лижі. Норвегія отримала дозвіл на застосування цього інструменту від Міжнародної федерації лижного спорту (FIS). Проблема полягає в тому, що FIS не повідомила про це інші федерації, через що норвежці отримали перевагу.

Крім того, на сервісному столі збірної США було помічено та сфотографовано пляшку з рідиною, хоча будь-які рідини в "зоні випробувань" заборонені. У США заявили, що у пляшці знаходився засіб для видалення клею, а вміст пляшки використовувався тільки для миття рук.

Наша головна мета – забезпечити кожному рівні можливості для змагань. Ми хочемо, щоб FIS звернула на це увагу. Не знаю, яким буде остаточний результат, але я сказала б, що все можливо. Марлена Валтасола, генеральний секретар Фінської лижної асоціації

На Олімпіаді-2026 проходить восьмий ігровий день. Українці борються за медалі у 4 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.