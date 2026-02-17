Справжній цінопад в "Сільпо": які 10 товарів можна купити дешевше
Цукерки, напівфабрикати, молочна продукція та побутова хімія мають хороші ціни
У мережі супермаркетів "Сільпо" діє акція на популярні продукти харчування та товари для дому, що дозволяє покупцям заощадити до 58%. Найбільші знижки пропонують на рибну продукцію та засоби гігієни.
"Телеграф" підготував список із 10 товарів. Покупцям варто звернути увагу насамперед, щоб отримати максимальну вигоду.
Що купити на знижках в "Сільпо"
- Папір туалетний Nua (32 шт) — ціна знижена до 379 грн (стара ціна 799 грн), що дозволяє заощадити рекордні 420 грн.
- Кава мелена Jacobs Espresso Gold (200 г) — коштує 199 грн замість 369 грн, ваша економія — 170 грн.
- Форель "Премія" слабосолона (180 г) — акційна ціна становить 199 грн (стара ціна 364 грн), вигода — 165 грн.
- Оселедець Veladis "Козацький" (240 г) — ціна впала на 58% і становить 62.99 грн, економія — 86.01 грн.
- Вареники "Три ведмеді" з картоплею (800 г) — можна придбати за 84.90 грн замість 154 грн, заощадивши 69.10 грн.
- Десерт Bonjour Classic (232 г) — коштує 64 грн, що на 43 грн дешевше від звичайної ціни.
- Салат Bauer Мексиканський (400 г) — ціна становить 54.99 грн, вигода складає 44.01 грн.
- Зефір "Богуславна" ванільний (240 г) — продається за 44.99 грн, економія на упаковці — 40 грн.
- Чай Pickwick Earl Grey (20 шт) — акційна вартість 49.90 грн, що дозволяє зберегти 33.59 грн.
- Сир Гауда 48% (100 г) — коштує лише 29.90 грн, ваша вигода на кожній порції — 30 грн.
Акція діє обмежений час, тож поспішайте зробити вигідні покупки у найближчому супермаркеті або через онлайн-замовлення.
