Справжній цінопад в "Сільпо": які 10 товарів можна купити дешевше

Цукерки, напівфабрикати, молочна продукція та побутова хімія мають хороші ціни

У мережі супермаркетів "Сільпо" діє акція на популярні продукти харчування та товари для дому, що дозволяє покупцям заощадити до 58%. Найбільші знижки пропонують на рибну продукцію та засоби гігієни.

"Телеграф" підготував список із 10 товарів. Покупцям варто звернути увагу насамперед, щоб отримати максимальну вигоду.

Що купити на знижках в "Сільпо"

Папір туалетний Nua (32 шт) — ціна знижена до 379 грн (стара ціна 799 грн), що дозволяє заощадити рекордні 420 грн .

— ціна знижена до (стара ціна 799 грн), що дозволяє заощадити рекордні . Кава мелена Jacobs Espresso Gold (200 г) — коштує 199 грн замість 369 грн, ваша економія — 170 грн .

— коштує замість 369 грн, ваша економія — . Форель "Премія" слабосолона (180 г) — акційна ціна становить 199 грн (стара ціна 364 грн), вигода — 165 грн .

— акційна ціна становить (стара ціна 364 грн), вигода — . Оселедець Veladis "Козацький" (240 г) — ціна впала на 58% і становить 62.99 грн , економія — 86.01 грн .

— ціна впала на 58% і становить , економія — . Вареники "Три ведмеді" з картоплею (800 г) — можна придбати за 84.90 грн замість 154 грн, заощадивши 69.10 грн .

— можна придбати за замість 154 грн, заощадивши . Десерт Bonjour Classic (232 г) — коштує 64 грн , що на 43 грн дешевше від звичайної ціни.

— коштує , що на дешевше від звичайної ціни. Салат Bauer Мексиканський (400 г) — ціна становить 54.99 грн , вигода складає 44.01 грн .

— ціна становить , вигода складає . Зефір "Богуславна" ванільний (240 г) — продається за 44.99 грн , економія на упаковці — 40 грн .

— продається за , економія на упаковці — . Чай Pickwick Earl Grey (20 шт) — акційна вартість 49.90 грн , що дозволяє зберегти 33.59 грн .

— акційна вартість , що дозволяє зберегти . Сир Гауда 48% (100 г) — коштує лише 29.90 грн, ваша вигода на кожній порції — 30 грн.

Акція діє обмежений час, тож поспішайте зробити вигідні покупки у найближчому супермаркеті або через онлайн-замовлення.

