Олімпіада-2026: розклад та результати українців 17 лютого (оновлюється)

На Іграх боротьбу за нагороди розпочнуть лижники-фрістайлісти

У понеділок, 17 лютого, на Олімпійських іграх в Італії пройде одинадцятий ігровий день. На Олімпіаді свій турнірний шлях розпочинають лижні акробати.

Що потрібно знати

Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах

Синьо-жовті боротимуться за медалі у 2 видах спорту

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Українські спортсмени 17 лютого на Іграх виступлять у лижному двоборстві, фрістайлі та біатлоні. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 17 лютого (оновлюється)

11.00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

11:45. Фрістайл. Акробатика Жінки. Кваліфікація (спроба 1). Ангеліна Брикина, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

12:30. Фрістайл. Акробатика Жінки. Кваліфікація (спроба 2). Ангеліна Брикина, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

14:30. Фрістайл. Акробатика Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

14:45. 🥇Лижне двоборство. Перегони на 10 км. Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець

15:15. Фрістайл. Акробатика Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2). Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки. Збірна України

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.