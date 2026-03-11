Ненавидит Зеленского и спивается в России: как сейчас живет звезда "Сватов" Татьяна Кравченко

Актриса даже после травмы продолжила играть в театре

Татьяна Кравченко — известная российская актриса, которая стала звездой украинского сериала "Сваты", а во время войны поддерживает убийства украинцев. Артистка не раз высказывалась в духе российских нарративов об Украине и ненавидит Владимира Зеленского.

"Телеграф" рассказывает, как сейчас живет Татьяна Кравченко, которая поддерживает Путина и войну в Украине.

Татьяна Кравченко — как сейчас живет?

Татьяна Кравченко родилась 9 декабря 1953 года в Донецке. Однако несмотря на свое украинское происхождение, она построила карьеру в России. Актриса снялась в десятках фильмов и много лет играет в театре.

Татьяна Кравченко. Фото: открытые источники

Однако наибольшую славу ей принесла роль Валюхи Будько в сериале "Сваты" производства студии "Квартал 95", который выходил с 2008 до 2021 года. В этом проекте Кравченко работала с украинской командой и была лично знакома с Владимиром Зеленским, который в 2019 году стал президентом Украины.

В 2023 году Кравченко попала в скандал, связанный с ее алкоголизмом. Актриса не появилась на спектакль и перестала выходить на связь. Как заявил ее коллега Станислав Садальский, тогда Татьяна ушла в запой, хотя сама она это отрицала.

Татьяна Кравченко прославилась в сериале "Сваты". Фото: открытые источники

Позже актриса подтвердила слухи о своем злоупотреблении алкоголем, когда ее засняли на улице пьяной. Как пишет NEWS.ru, тогда неадекватную Кравченко вели под руки два человека. Но даже после такого она все равно отрицает проблемы с алкоголем.

В период новогодних праздников в конце 2025 года стало известно, что 72-летняя актриса повредила ногу во время репетиции. Однако несмотря на советы врачей делать операцию, она сбежала из больницы, чтобы не потерять гонорары за новогодние спектакли.

Татьяну Кравченко подозревали в алкоголизме. Фото: открытые источники

Что Кравченко говорила о войне и Зеленском?

Актриса неоднократно заявляла, что полностью поддерживает действия России в Украине. Она признавалась, что если бы была моложе, то сама пошла бы на фронт медсестрой.

В своих интервью она вторит российской пропаганде и откровенно ненавидит Зеленского. Кравченко заявила, что ранее он был веселым и легким, а потом на него "повлияли" и он вдруг стал "нацистом. Также она обвиняет "киевский режим" в том, что происходит в Украине.

Татьяна Кравченко ненавидит Украину и Зеленского. Фото: открытые источники

