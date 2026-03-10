Стоит ли ждать нашествия комаров этим летом и что будет с саранчой? Биолог объяснил

Руслан Мишустин рассказал о факторах, которые влияют на численность насекомых

Прошедшая зима не создала условий для массового нашествия комаров, хотя локальные всплески их численности всё же возможны. На ситуацию влияют сразу несколько природных факторов — от гибели значительной части яиц и личинок зимой до активности хищников и возможных весенних заморозков.

Об этом "Телеграфу" рассказал доктор философии в области "Биология", старший научный сотрудник лаборатории мониторинга природных экосистем Асканийского заповедника Руслан Мишустин.

Почему комаров не будет слишком много

Морозная зима, как это было в 2026 году, изначально создает неблагоприятные условия для размножения насекомых, поскольку ее переживают буквально единицы из сотен или тысяч личинок и яиц.

Таким образом первое поколение, которое является определяющим в численности насекомых в течение сезона, не будет многочисленным.

Обледенения, возникшие из-за низких температур зимой, стали причиной высокой влажности. В таких условиях увеличивается количество временных водоёмов, и, как результат, количество комаров. По словам энтомолога, местами возможны вспышки роста численности комаров.

Однако есть факторы, которые всегда "выравнивают" ситуацию:

Хищники, которые питаются комарами и их личинками, достаточно быстро нивелируют их избыток. Это птицы, рыбы, лягушки и другие животные. В природе скученность любого вида ведёт к росту числа болезней, характерных конкретно для этих организмов. Увеличивается скорость передачи этих болезней вплоть до грибковых и бактериальных эпидемий. Впрочем, для людей эти комариные эпидемии не опасны.

Комар

Может только выглядеть ужасно

Во время брачных игр гудящие и уходящие в небо "столбы" комаров могут быть пугающим зрелищем. Они крутятся как смерч и достигают 6 метров в диаметре.

Однако большинство комаров не являются кровососущими, рассказал биолог. Из десятков тысяч видов кусаются лишь сотни. Часто резкое увеличение популяции возникает как раз среди видов, которые не атакуют людей.

Ждать ли нашествия саранчи

Даже если все условия для размножения популяции насекомых складываются удачно, весенние заморозки могут нанести мощный удар. Поэтому сейчас еще преждевременно делать прогнозы, отмечает Мишустин.

Энтомолог привел пример середины марта 2025 года, когда в одном из районов Закарпатья температура упала -7… -10 градусов. По его словам, насекомые, вышедшие из зимовки, имеют другой состав веществ, которые препятствуют образованию кристаллов воды в гемолимфе. И если заморозки не убивают их сразу, то существенно ослабляют. В результате массовая гибель может произойти от инфекции.

Что касается саранчи, которая прошлым летом нанесла ущерб сельскохозяйственным культурам, что-либо прогнозировать весной совершенно бесперспективно, считает Мишустин. Причина в том, что на количество саранчи будет влиять количество осадков в течение мая-июня-июля, говорит эксперт.

