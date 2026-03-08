Почему украинские паралимпийцы выступают лучше, чем олимпийцы: ответ на поверхности
-
-
Украинский спортивный комментатор объяснил, почему нельзя сравнивать Олимпийские и Паралимпийские игры
Паралимпийская сборная Украины блестяще стартовала на Играх-2026 в Италии. В первый игровой день Сине-желтые выиграли 6 медалей, включая 3 золотые.
Что нужно знать
- Украинские паралимпийцы выиграли 6 медалей в Италии за 1 день
- Украиские олимпийцы завоевали 9 наград за 9 Олимпиад
- Волочай объяснил, почему так происходит
Украинские паралимпийцы за один день выиграли столько же "золота" сколько наши олимпийцы за девять Олимпиад — 3. Об этом сообщает "Телеграф".
Однако сравнивать данные соревнования некорректно из-за уровня конкуренции. Известный украинский комментатор Виталий Волочай на примере биатлона доступно объяснил, почему нельзя сравнивать по результатам Олимпиаду с Паралимпиадой.
Это как объяснять разницу между красным и Аляской.
Нельзя сравнивать Олимпийские и Паралимпийские игры. Это просто разные события, которые как-то объединены похожим названием, вот и все.
В паралимпийской биатлонной гонке 15 участников, из которых 5 украинцев, а еще 7 – это любители, у которых нет даже и 5% нашего очень щедрого финансирования.
Наши — великие молодцы как люди, которые превозмогают себя. И это здорово. Но не ровняйте это с футболом или Олимпийскими Играми.
Отметим, золотые медали на зимних Олимпиадах за Украину выигрывали: фигуристка Оксана Баюл в 1994 году, сборная Украины по биатлону в 2014 году и фристайлист Александр Абраменко в 2018 году. В 2026 году на Играх в Италии украинцы не завоевали ни единой награды.
Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.