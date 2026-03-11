Укр

В "Варусе" потратите на 40 гривен больше: где дешевле купить этот кисломолочный сыр

Марина Бондаренко
Молочка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сэкономить удастся благодаря скидкам

Цены на творог в разных супермаркетах могут существенно отличаться. В некоторых магазинах на нем можно сэкономить почти 40 гривен.

"Телеграф" проверил предложения в нескольких торговых сетях и выяснил, где сейчас можно купить творог наиболее выгодно. Цены сравнили в 5 магазинах.

Самое выгодное предложение творога "Ферма" 5% 350 граммов предлагает "Сильпо" — здесь его можно приобрести за 69,90 гривны, что на 39% дешевле обычной цены.

В «Сильпо» творог продают со скидкой 39%

Чуть дороже продукт продают в "Auchan"72,50 гривны вместо 109 гривен.

В "Auchan" творог продают значительно дешевле, чем у Varus

В сети "Фора" творог стоит 75,90 гривны, что на 23% меньше обычной цены 99 гривен.

В "Фора" действует скидка

В то же время в некоторых супермаркетах стоимость значительно выше. В частности, в "Мегамаркете" творог "Ферма" продают за 101,50 гривен, а в "Varus" цена достигает 109 гривен за упаковку.

В "Мегамаркете" продукт стоит гораздо дороже
В "Varus" творог "Ферма" продают по полной цене

Таким образом, разница между самой низкой и высокой ценой составит почти 40 гривен. Поэтому перед покупкой стоит сравнивать предложения разных магазинов – это поможет заметно сэкономить на ежедневных продуктах.

