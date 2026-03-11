О "картах Украины", Третьей мировой и не только. Главные заявления Зеленского из нового интервью

Мир недооценивает риски объединения государств, ведущих агрессивную политику, уверен украинский лидер

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью. Он говорил о ценности опыта Украины для мирового сообщества, угрозе, что с Ближнего Востока может начаться Третья мировая и других важных моментах.

"Телеграф" рассказывает о главных заявлениях президента, которые он сделал в ходе общения с ирландским блогером и фронтовым документалистом Кейлином Робертсоном. В частности, украинский лидер прокомментировал ощущение от того, что в ходе военной операции против Ирана США обратились именно к Украине, а не к Франции или Германии, а также отклонили предложение "использовать британский авианосец". Он добавил, что Украина имеет "карты", которые раньше не показывала.

О "картах" Украины

У Украины есть "карты" — и это результат работы наших военных, промышленности и специалистов… Хорошее ощущение. Это благодаря нашим солдатам, отличным людям и многим производствам, которые мы увеличили с начала войны. Теперь у нас высокий уровень, — сказал Зеленский

Владимир Зеленский

Об угрозе Третьей мировой войны

Сотрудничество двух агрессивных стран, России и Ирана, в производстве беспилотников, представляет серьезную угрозу и может привести к глобальному конфликту, уверен Зеленский. По его словам, украинская разведка фиксирует российские детали в "шахедах", которыми атакует враг.

В начале полномасштабной войны Россия активно использовала иранское оружие против Украины. Теперь Иран применяет подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы. По мнению президента, эскалация может иметь глобальные последствия.

Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой или даже мировой войне. Владимир Зеленский

Он добавил, что не видит перспектив быстрого завершения войны на Ближнем Востоке. Если она не остановится до осени, то может перерасти в длительную войну.

Мир не готов к возможной Третьей мировой войне

Международное сообщество недооценивает риски объединения государств, ведущих агрессивную политику. Мир не готов к глобальному конфликту из-за новых технологических угроз и потенциальных союзов агрессоров.

Как и с Россией, когда 10 тысяч северокорейских солдат уже находятся на территории России. Да, они сейчас там, но могут прийти в Украину. То же с Ираном — Россия может прислать войска. Мир готов к такому союзу? Мир не готов, – констатировал президент

Зеленский добавил, что с технической точки зрения Европа недостаточно готова к возможной войне. Некоторые страны готовятся быстрее других.

Немцы очень быстры, но этого недостаточно. Этого времени недостаточно для подготовки к таким вызовам. Северная Европа технологически сильна. США обладают очень мощной армией, но мы должны понимать: современная война — это ракеты и дроны, а не только наземные силы, — отметил глава государства

Москва активно вкладывается в дезинформацию, потому что это работает

Зеленский подчеркнул, что РФ активно прибегает к дезинформационным кампаниям. Для нее это один из главных инструментов влияния на другие страны, ведь это позволяет достигать результата без потерь людей.

Это один из инструментов, которым можно влиять на другие стороны без потерь. Но для этого нужны большие деньги, и у России они есть, — говорит президент

Он добавил, что Москва расширяет информационное влияние на медиаплатформы в Европе, США, Израиле, а также на Ближнем Востоке и Африке. По оценкам Зеленского, РФ имеет значительное информационное влияние в Европе, а также заметно в Китае и Индии. Именно поэтому дезинформация стала важным элементом российских нарративов в мире.

