"Новый Шаман растет": российский фигурист сломал "духовную скрепу" и нарвался на критику (видео)
Российский спортсмен подвергся критике на родине
В субботу, 7 марта, в Челябинске (РФ) состоялись соревнования фигуристов в рамках Финала Гран-при России. Короткая программа завершилась скандалом из-за выступления россиянина Глеба Лутфуллина.
Что нужно знать
- В Челябинске проходит Гран-при России по фигурному катанию
- Лутфуллин выступил в футболке с изображением иконы
- В сети сравнивают поступок фигуриста со странными действиями певца "Шамана"
Российский фигурист нарвался на критику из-за странного выбора костюма, передает sports.ru. Номер с иконой на футболке вызвал неоднозначную реакцию у россиян, а олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал это "перебором".
Категорически против, я против вот этого момента. Мне кажется, что это немножко уже личное состояние отдельных людей.
Это перебор.
Здесь абсолютно разносторонняя публика. Ну не знаю… Но то, что удивил – да.
Глеб вышел на лед в обычном костюме, но в какой-то момент разорвал рубашку. Под ней была футболка с изображением иконы.
Это также вызвало неоднозначную реакцию в сети. К примеру, пользователи начали сравнивать фигуриста с российским певцом-путинистом "Шаманом", который недавно "попробовал Байкал на вкус".
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) ослабил санкции против российского спорта. ISU разрешил россиянам выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию). При этом на чемпионат мира россиян не приглашали.