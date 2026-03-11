Ее называли новой первой леди России: как выглядит молодая фаворитка Путина Загитова (фото)

Молодая спортсменка писала хвалебные оды Путину в социальных сетях

Алина Загитова – известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка в одиночном катании. Однако ее имя стало широкого известно не только благодаря спортивным достижениям. Молодую девушку называют новой фавориткой главы Кремля.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит вероятная конкурентка Алины Кабаевой. Мы узнали о ней некоторые факты.

Алина Загитова — что о ней известно

Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске (скоро ей исполнится 24 года). Фигурным катанием она начала заниматься еще в раннем детстве. Несколько раз Алина бросала тренировки, но затем снова возвращалась к спорту и продолжала карьеру.

Алина Загитова в юности, Фото: azagitova

В 2016 году Загитова дебютировала на чемпионате России и вскоре громко заявила о себе на международной арене, выиграв этап юниорского Гран при во Франции и показав ряд сильных результатов на юниорских турнирах. Уже через год она стала чемпионкой России, а затем начала стремительно укреплять позиции в мировом фигурном катании.

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, Фото: azagitova

Главный прорыв в карьере спортсменки произошел в 2018 году, когда в 15 лет она завоевала золотую медаль на Олимпийских играх. После этого Загитова продолжила успешные выступления и в 2019 году стала чемпионкой мира в женском одиночном катании. После этого девушка взяла перерыв в карьере.

Как выглядит фаворитка Путина Загитова, Фото: azagitova

Новая фаворитка Путина начала пробовать себя в медийной сфере. В 2020 году фигуристку пригласили вести телешоу "Ледниковый период", также в СМИ писали, что молодая спортсменка пробует себя в роли телеведущей.

Загитова продолжает выступать в шоу как фигуристка, Фото: azagitova

Однако ее имя активно обсуждается не только из-за достижений в карьере, но и за возможных связей с российским президентом Владимиром Путиным. Девушка является его поклонницей и 2018 и 2024 годах была его доверенным лицом на президентских выборах.

Алина Загитова и Владимир Путин, Фото: azagitova

Японский политолог Ицуро Накамура заявил, что Загитову давно называли "новой первой леди России" и что спортсменка действительно хочет выйти замуж за Путина, "подвинув" с места Алину Кабаеву.

В своих социальных сетях фигуристка неоднократно писала хвалебные оды Путину и публиковала общие с ним фотографии. Также девушка выкладывает кадры с путешествий и не стесняется показывать себя в откровенных образах.

Алина Загитова, как выглядит сейчас, Фото: azagitova

