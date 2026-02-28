Иран в ответ на атаку США и Израиля ударил по нескольким странам. Главное о новой войне (фото и видео)

США и Израиль проводят совместную операцию против режима

Утром в субботу, 28 февраля, Израиль и США нанесли превентивные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал не только Израиль, но и американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.

Как сообщает Clash Report, министр обороны страны Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всему Израилю. "Телеграф" следит за событиями и оперативно сообщает, что происходит в Израиле и Иране.

15:15 Вскоре мы представим оружие, которое вы никогда раньше не видели, — генерал Корпуса стражей Исламской революции.

Иранскую ракету сбили над самым высоким колесом обзора в мире "Око Дубая". Он находится на искусственном острове Bluewater рядом с районом Дубай Марина.

14:30 Работа международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Аль-Мактум остановлена ​​на неопределенный срок, — Dubai Airports.

США впервые в истории столкнулись с таким количеством одновременных атак на свои зарубежные базы — The Wall Street Journal.

В результате удара Израиля по Ирану пострадала начальная школа для девочек, — погибли 40 учениц, еще десятки ранены, — IRNA.

14:00 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало войны между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном "будет иметь серьезные последствия для мира и международной безопасности".

Канада поддерживает США в военной операции против Ирана, – канадский премьер-министр Марк Карни.

13:50 Иранские ракеты ударили по авиабазе в Иордании.

13:40 Саудовская Аравия осудила иранскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании. В заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аравии говорится, что страна предоставляет свои возможности этим странам для защиты от иранской агрессии и ее для предупреждения.

13:20 Появился первый спутниковый снимок резиденции аятоллы Али Хаменеи в Тегеране, она уничтожена. Местонахождение верховного лидера Ирана неизвестно.

Резиденция Хаменеи после атаки

13:10 Командование террористической группировки "Катаиб Хезболла", которое базируется в Ираке заявило, что вскоре начнет атаковать американские базы. Министерство иностранных дел России заявило, что действия США и Израиля якобы были "не спровоцированы".

12:55 Взрыв прогремел в Тель-Авиве. По данным СМИ, США задействовали в операции против Ирана свои космические силы, ВВС, ВМС, Корпус морской войны, сухопутные войска.

12:30 Иран кроме Израиля нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

Карта ударов на Ближнем Востоке

12:15 Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина поддерживает иранский народ на фоне обострения ситуации в регионе. МИД призвал украинцев немедленно покинуть территорию Ирана из-за угрозы безопасности.

12:00 Трамп заявил, что террористический режим в Иране угрожает США и их союзникам и будет уничтожен. Он заявил о начале американской операции против режима.

10:20 Иран запустил баллистические ракеты по Израилю. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал граждан страны следовать указаниям Командования тыла. В ближайшие дни, во время операции "Рыкающий лев", нам всем нужно будет проявить терпение и внутреннюю силу, добавил он.

9:25 Тегеран готовится к "удару мести", и ответ будет "сокрушительным", заявил Reuters иранский чиновник. По данным СМИ, Израиль атаковал министерства разведки и обороны, резиденцию Хаменеи и иранскую организацию атомной энергии в Тегеране.

9:05 Взрывы раздались в иранском Исфагане, где расположен один из ядерных центров, — СМИ. Источник сообщил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не находится в Тегеране и был переведен в безопасное место.

8:55 Разведывательное агентство Израиля Моссад на своем официальном персовещательном Telegram-канале призывает иранцев помочь "вернуть Иран к его славным дням". Жителей страны призывают "поделиться с нами фотографиями и видео вашей справедливой борьбы против режима". По данным израильского "12 канала" среди атакуемых объектов есть резиденция президента Ирана.

Было две волны атаки Израиля на Иран. По сообщениям Израиля, было поражено около 30 целей по всему Ирану, включая резиденцию президента Ирана и штаб-квартиру разведки.

Армия обороны Израиля ужесточила ограничения по всей стране. Согласно обновленным указаниям Командование тыла, запрещаются образовательные мероприятия, массовые собрания и работа большинства учреждений, кроме критически важных секторов.

Источник в израильских службах безопасности заявил, что происходящая в Иране атака является совместной операцией США и Израиля, пишет Times of Israel. Эту информацию подтверждает Clash Report.

Война между Израилем и Ираном, что известно

Летом 2025 между Израилем и Ираном произошла активная 12-дневная война, в которую включились и США. Тогда иранский лидер аятолла Али Хаменеи вышел в сеть с публичным заявлением по поводу ее завершения.

Глава Ирана заявил о "победе", несмотря на потерю контроля над собственным небом, массированные прилеты, во время которых Иран терял множество военной техники, атаки на ядерные объекты и гибель целого ряда своих силовиков.

Что происходит в Иране

В конце 2025 г. в стране началась гиперинфляция и обесценилась местная валюта. На фоне этого начались протесты, которые власти жестоко подавляли. В ответ президент США Дональд Трамп объявил, что флот ВМС США следует в Иран. Он заявил, что надеется на достижение соглашения, но хочет прекратить убийство протестующих. Однако желание достичь соглашения отрицает источник издания.

По мнению экспертов, Израиль может воспользоваться тем, что США решительно настроены на умиротворение Ирана, а ПВО этой страны пока фрагментировано, а население дезориентировано и частично настроено против власти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Иран готовился о возможной войне на фоне массовых протестов, сотен пострадавших, падении курса национальной валюты.