Россия или Словения? Как отличить флаг, который стал причиной громкого скандала в Monobank (фото)

В сети уже поспешили отреагировать на инцидент

В Украине разгорелся громкий скандал вокруг Monobank после его отказа в обслуживании клиентки и обнародовании ее фотографии на всеобщее обозрение. Во время видеоверификации за ее спиной на стене был виден флаг, который в банке приняли за российский, но сама клиентка утверждает, что это флаг Словении.

Что нужно знать:

Соучредитель банка заявил, что отказ был "из-за немытой головы", но ключевым был именно триколор

Клиентка опубликовала полное фото флага в социальных сетях

Общественная реакция разделилась: одни поддержали банк, другие осудили публикацию фото

Изначально о ситуации в своих соцсетях рассказал глава соучредитель банка Олег Гороховский, иронично заявив, что отказ был "из-за немытой головы". Однако же главная причина заключалась именно в триколоре, который виднелся на заднем плане.

В то же время сама девушка утверждает, что за ее спиной не российский флаг, а флаг Словении. Она опубликовала фотографию в соцсетях, на которой показала его полностью. Справа он действительно похож на символику РФ.

Чем отличаются флаги России и Словении?

Самое заметное отличие — на флаге Словении присутствует герб в левом верхнем углу. В то время как российский флаг — чистый триколор.

Флаги на первый взгляд очень похожи: оба состоят из трёх горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. Но есть несколько отличий:

Порядок и оттенки цветов

Россия: белая, синяя, красная (сверху вниз). Синий и красный имеют стандартные яркие оттенки.

Флаг России. Фото: Pixabay

Словения: тоже белая, синяя, красная (сверху вниз), но оттенки синего и красного чуть темнее, чем у России, и белый может казаться более "чистым" или слегка голубоватым на официальных изображениях.

Флаг Словении. Фото: Википедия

Соотношение сторон

Россия: 2:3

Словения: 1:2

То есть словенский флаг заметно длиннее относительно высоты.

Применение и пропорции полос

У России полосы равны по ширине.

У Словении полосы тоже равны, но длина флага (1:2) визуально делает его "растянутым".

Мнение ИИ

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, какой же флаг на фотографии на спиной девушки. ИИ сравнил фотографию, которую разместил Гороховский и ту фотографию, которую позже разместила сама клиентка с полным флагом на полу.

По мнению Gemini, на фотографии был флаг Словении.

Детали скандала

9 марта 2026 года Олег Гороховский, соучредитель "Монобанка" на своей странице в Threads опубликовал пост с подписью: "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом чего заблокировали ее счет. Сказали, что потому, что голова немыта…".

Позже он опубликовал еще один пост, в котором высказалася на публикацию персональных данных клиента.

"У поклонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать защиту данных коллаборантам", — написал позже Гороховский.

В комментариях под этим постом мнения пользователей разделились. Некоторые поддержали автора, а другие, напротив, осудили на публикацию изображения своего клиента на всеобщее обозрение и объяснили, что это может быть флаг Словении.

В то же время клиентка опубликовала в социальной сети объясение и фотографию того самого флага.

"Хочу сказать одно: это флаг Словении. Данный человек (Гороховский, — ред.) не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся моя семья. Я родилась в Украине и люблю ее", — написала девушка.

Как оказалось, в 2023 году девушка вместе с мамой переехала в Словению, а в 2024 они перебрались в Германию.

Украинский военный и общественный деятель Сергей Гнездилов на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию и отметил, что был шокирован нарушением банковской тайны, узнав, что это абсолютно реальная история.

Он поговорил с девушкой, вокруг которой вспыхнул скандал:

"Мы когда говорили, она была очень уставшей.

– Я очень устала за эти два дня. Я просто хочу, чтобы они перестали писать обо мне все эти вещи. – сказала она.

Вот поэтому я и написал пост.

Вчера довольно поздно вечером я подумал: не может ошибаться такое множество людей. Затем нашел комментарий школы, в которой училась Карина.

Я даже поговорил с одной из завучей, которая преподавала у девушки, и вот что вам скажу: история максимально отвратительна.

Люди злые, им нужно кого-нибудь съесть"

Также ситуацию в сети прокомментировал Алексей Меше — практикующий юрист в сфере банкротства, защиты бизнеса, корпоративного права, интеллектуальной собственности и образовательной деятельности.

"С защитой персональных данных в нашем государстве беда и надолго. Заблокировать счета это правильное решение, но публиковать лицо клиента с насмешками о немытой голове – это уже очевидный перебор. А еще более цинично это выглядит, когда так делает СЕО банка", — выразил он свое мнение.

