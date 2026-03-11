Элитные авто, квартира и криптовалюта: какие активы связывают с главой "Надра Украины"

Один из кошельков с криптовалютой может оцениваться в эквиваленте около 3,1 млн. грн

Живет у 70-летней мамы и водит ее BMW X6M? У главы "Недра Украины" Виктора Новикова заметили интересные активы. В частности, его мать регулярно меняет премиум автомобили, а у бывшей жены квартира в одесском ЖК, которая может быть связана с чиновником.

Что нужно знать:

Мать чиновника приобрела BMW X6M за $112 тысяч

В декларации чиновника указано 14 криптовалютных кошельков

Общая задекларированная сумма криптоактивов составляет около 4,95 млн. грн., но по оценкам она могла возрасти

Теги номеров телефона чиновника и его бывшей супруги связывают их с жилым комплексом "Жемчужина" в Одессе

В материале "Телеграфа" "70-летняя мать главы "Недра Украины" купила элитное авто за $112 тысяч: чиновник держит деньги в криптовалюте" отмечено, что до 2025 года женщина владела автомобилем Toyota Land Cruiser 300, которым пользовался Новиков. В 2025 году она это авто продала и приобрела BMW X6M 2022 г. в. Стоимость такого автомобиля — 112 тысяч долларов. Есть у нее также Lexus LX 470, которому 19 лет. С помощью сервиса, отслеживающего подпись номеров, проплыли несколько подписей в которых упоминают Porsche Cayenne, но в собственности главы "Недра Украины" о нем не известно.

Теги в программе по номеру Виктора Новикова

Новиков сейчас проживает у матери, однако исследование тегов его номера приводит к ЖК "Жемчужина" — элитной недвижимости на берегу Черного моря в Одессе. В городе живет его сын и бывшая жена. Среди ее тегов упоминается тот же ЖК.

Отдельная тема – крипта. За 2024 год в декларации Новикова указаны 14 криптогаманцев на общую сумму 4 млн 950 тыс. грн. По данным "Телеграфа", эта сумма значительно изменилась, например на одном только кошельке с криптовалютой Ripple валюта эквивалентна около 3,1 млн грн. Кошельки были в основном открыты в 2023 году.

Что известно о Викторе Новикове

Виктор Новиков

Виктор Новиков в мае 2025 года назначен Председателем правления ЧАО "НАК "Недра Украины". До этого работал на различных госпредприятиях.в "Янтарь Украины", "Украинская геологическая компания", в руководстве военизированной охраны государственной "Укрзализныци", в "Энергоатоме". Был дважды женат и есть двое детей от этих браков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у главы Нацбанка Андрея Пышного есть большая и ценная коллекция часов. Общая стоимость оценивается более чем в 14 млн грн.