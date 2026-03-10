Паралимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 11 марта
Украинские паралыжники продолжают борьбу за медали
Во вторник, 11 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоится пятый игровой день. Украинские спортсмены выступят на соревнованиях в лыжном спорте.
Что нужно знать
- В 5-й игровой день Сине-желтые выступят в одном виде спорта
- Украинцы претендуют на медали в двух дисциплинах
- Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинских спортсменов 11 марта на Паралимпийских играх. Украинские паралыжники поборются за медали в гонках на 10 км.
Расписание и результаты украинцев 11 марта на Паралимпийских играх в Италии (обновляется)
13:25 — 🥇Паралыжные гонки. 10 км, женщины (спортсменки с нарушениями зрения). Романа Лобашева.
13:55 — 🥇Паралыжные гонки. 10 км, мужчины (спортсмены с нарушениями зрения). Дмитрий Суярко, Игорь Кравчук.
Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".
Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.
Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.