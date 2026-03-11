Как продлить жизнь цветам после 8 марта: несколько действий реанимируют букет (фото)
Букет можно освежить за несколько действий
В сети показали лайфхак, который может быть полезен после 8 марта. Он поможет "оживить" немного "уставшие" цветы через несколько дней после праздника.
Советом поделилась одна из пользователей в Threads. Ее инструкция по восстановлению тюльпанов выглядит следующим образом:
- Подрезать цветы;
- Залить кипяток в вазу;
- Окунуть букет в горячую воду;
- Сразу переставить цветы в холодную воду;
- Спустя час, по ее словам, наступает эффект восстановления.
В комментариях многие пользователи поблагодарили за совет, однако некоторые усомнились в его работоспособности. Часть людей даже назвала это "издевательством над цветами".
