Как продлить жизнь цветам после 8 марта: несколько действий реанимируют букет (фото)

Букет можно освежить за несколько действий

В сети показали лайфхак, который может быть полезен после 8 марта. Он поможет "оживить" немного "уставшие" цветы через несколько дней после праздника.

Советом поделилась одна из пользователей в Threads. Ее инструкция по восстановлению тюльпанов выглядит следующим образом:

Подрезать цветы;

Залить кипяток в вазу;

Окунуть букет в горячую воду;

Сразу переставить цветы в холодную воду;

Спустя час, по ее словам, наступает эффект восстановления.

В комментариях многие пользователи поблагодарили за совет, однако некоторые усомнились в его работоспособности. Часть людей даже назвала это "издевательством над цветами".

