Укр

Как продлить жизнь цветам после 8 марта: несколько действий реанимируют букет (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Советы по уходу за подарками на 8 марта
Советы по уходу за подарками на 8 марта. Фото Коллаж "Телеграфа"

Букет можно освежить за несколько действий

В сети показали лайфхак, который может быть полезен после 8 марта. Он поможет "оживить" немного "уставшие" цветы через несколько дней после праздника.

Советом поделилась одна из пользователей в Threads. Ее инструкция по восстановлению тюльпанов выглядит следующим образом:

  • Подрезать цветы;
Инструкция по оживлению тюльпанов
Инструкция по оживлению тюльпанов
  • Залить кипяток в вазу;
  • Окунуть букет в горячую воду;
Инструкция по оживлению тюльпанов
Инструкция по оживлению тюльпанов
  • Сразу переставить цветы в холодную воду;
Инструкция по оживлению тюльпанов
Инструкция по оживлению тюльпанов
  • Спустя час, по ее словам, наступает эффект восстановления.
Фото цветов до
Фото цветов до
Фото цветов после
Фото цветов после

В комментариях многие пользователи поблагодарили за совет, однако некоторые усомнились в его работоспособности. Часть людей даже назвала это "издевательством над цветами".

Комментарии под постом автора
Комментарии под постом автора

Напомним, ранее мы писали о том, что весенняя уборка ассоциируется с тяжелым и долгим трудом. Однако с помощью лимонов можно убрать весь дом от кухни до ванной комнаты. Этот лайфхак поможет с неприятными запахами и застаревшими пятнами.

Также "Телеграф" раньше рассказывал, как быстро отмыть устаревший нагар из кастрюли. И для этого не потребуется агрессивная бытовая химия. Проверенные способы, которые помогают очистить даже многолетний нагар без ущерба для поверхности.

Теги:
#Цветы #8 марта #Тюльпаны #Лайфхак