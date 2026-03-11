Украина могла уже применить собственную баллистику: эксперт объяснил, где именно

Украинская ракета FP-7 имеет дальность до 200 км и боевую часть до 150 кг.

Украина могла наносить удары по военным объектам РФ на оккупированной территории собственными баллистическими ракетами. Российские силы противовоздушной обороны имеют более низкую эффективность против них, чем против других видов вооружения.

Что нужно знать:

Эксперт предполагает, что украинские ракеты FP-7 могли быть использованы при ударах по объектам в Донецке.

Потенциальной целью такой ракеты может быть завод "Кремний ЭЛ" в Брянске

По оценке аналитика, вероятность прорыва российской ПВО для баллистики может составить 70–80%.

Об этом "Телеграфу" в комментарии рассказал аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап. В частности, он отметил, что украинские баллистические ракеты FP-7 могли быть привлечены для удара по временно оккупированному Донецку. Речь идет о двух детонациях — в месте хранения и пусков "шахедов" в Донецком аэропорту и попадании в склад боеприпасов на заводе "Точмаш".

Заметим, по данным Генштаба ВСУ удар по складу в аэропорту нанесли американские ракеты ATACMS и французские SCALP.

Криволап говорит, что ожидает еще более мощных ударов по России. Он также отметил, что потенциально FP-7 могли бы быть использованы для удара по Брянску и заводу "Кремний ЭЛ". Этот завод находится в пределах заявленной дальности FP-7 – всего в 110 км от границ с Украиной. Завод специализируется на производстве дискретных полупроводниковых компонентов и интегральных микросхем, используемых в системах управления современного вооружения, в частности, ракет "Искандер".

"На Фламинго не думаю", — резюмирует эксперт. В то же время в Генштабе ВСУ отмечают, что использовались ракеты Storm Shadow (SCALP). Российские источники публикуют фотографии одной из ракет.

Ракета, поразившая "Кремный ЭЛ"

Возможны цели и эффективность украинской баллистики

По оценке Криволапа, потенциальными целями для украинских ракет могут быть не только склады или центры управления. Это и логистические транспортные точки, железнодорожная структура, расположение личного состава врага. Он также высоко оценил шансы украинской баллистики побороть ПВО России. По сравнению с 20-30% для крылатых ракет и дронов баллистика может демонстрировать более высокую эффективность.

Баллистика – 70-80%. С-400 имеет вероятность 30% попадания, если по ней летит, а чуть-чуть в сторону уже не может. Константин Криволап, авиационный эксперт

Что известно о ракете FP-7

Украинская баллистическая ракета FP-7 имеет заявленную дальность в 200 км. Ее вес боевой части – до 150 кг, но по последним заявлениям главного конструктора избирателя FirePoint Дениса Штиллермана, он может быть увеличен. Среднюю скорость оценивают примерно в 800 м/с.

Характеристики ракеты FP-7

В конце февраля Штиллерман также опубликовал видео пуска ракеты, а уже в марте отметил, что ракету будут испытывать "на соседях".

Ранее "Телеграф" рассказывал о разработке украинского дрона взамен китайским "Мовикам". Ожидается, что он будет более устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы.