Куда поехать весной: заброшенные штольни на Кировоградщине, которые скрывают подземное озеро

Более сотни лет назад там добывали сланец

Кочубеевские штольни работали всего 10 лет, а затем целый век стояли пустотой. Эта локация "засветилась" в кино и является хорошим выбором для весеннего путешествия.

Интересный промышленный объект расположен вблизи села Ганновка Кировоградской области. В одной из штолен есть туннель, ведущий до Кривого Рога и подземное озеро, рассказала краевед Валерия Пилипенко "Суспільному".

Лестница, ведущая в штольню

Под землей лестница разрушена

Широко известным это место после того, как там сняли художественный фильм по книге украинского писателя Андрея Кокотюхи "Червоний". Съемки продолжались с 2016 по 2017 год, в них принимали участие и местные жители. По словам Валерии Пилипенко, штольни "сыграли" роль шахт на архипелаге ГУЛАГ.

Кочубеевские штольни выглядят очень атмосферно

Внутри есть деревянные конструкции

В начале ХХ века штольни принадлежали состоятельным панам Кочубеям. Промышленный объект появился в 1904 году и проработал до 1915 года. Его забросили из-за неудобного расположения. Кочубеевский рудник был нерентабельным и по сравнению с Криворожским рудным карьером – бедным.

Тоннель ведет под землю

Рудник насчитывает пять штолен, протяженностью около 250 метров каждая. Сначала сланец (горная порода со слоистой структурой) добывали вручную, ломами. Затем начали использовать динамит. Вывозили его вагонетками.

Здесь добывался лимонитовый сланец. Можно увидеть на скалах блестки такие, даже в темноте видны – это остатки именно этой породы, – рассказала краевед

Ко входу в штольню ведет лестница длиной 35 метров. Однако снизу она разрушена.

По подтвердившимся легендам, здесь есть самая длинная штольня. Она ведет прямо под Кривой Рог. В ней есть еще подземное озеро. Наша детвора такое нашла. Об этом, кстати, нигде не написано, это знаем только мы, – рассказала Валерия Пилипенко

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех местах в Карпатах, где будет интересно и детям, и взрослым. Туда стоит поехать на весенних каникулах.