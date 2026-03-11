В "Novus" это молоко на 30 грн дороже: где найти дешевле

Стоимость продукта сравнили в семи разных магазинах

Цены на популярное молоко в разных супермаркетах заметно отличаются. В некоторых магазинах его можно купить значительно дешевле, тогда как в других за тот же продукт придется заплатить почти на 30 гривен больше.

Мы проверили цены в популярных сетях и выяснили, где сейчас выгоднее всего покупать это молоко. Данные взяли у "GoToShop".

Самая низкая цена на молоко "Селянское" особое 2,5% (950 мл) предлагает "Сильпо" — около 39,99 гривны, что делает этот вариант самым выгодным для покупателей. В "МегаМаркете" молоко можно приобрести примерно за 52,90 гривны, а в сети "Maudau" — за 56,00 гривны.

Несколько дороже продукт продается в других популярных супермаркетах. В частности, в "ЭКО Маркете" его стоимость составляет около 57,90 гривны, а у "Auchan" — примерно 63,90 гривны. Самые высокие цены зафиксированы у "Metro" и "Novus", где молоко стоит около 69,50-69,99 гривны.

Сколько стоит молоко в магазинах. Фото: Телеграф

Так что украинцам удастся сэкономить 30 гривен на молоке, если они приобретут его в "Сильпо".

