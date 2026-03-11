Актер вынужден был сделать паузу в карьере из-за проблем со здоровьем

Федор Добронравов — известный российский актер, который больше всего прославился ролью Ивана Будько в сериале студии "Квартал 95" "Сваты". Несмотря на работу с украинскими актерами и съемочной командой, артист ненавидит Украину и поддерживает агрессивную политику Путина.

"Телеграф" рассказывает, что известно о жизни Добронравова, его состоянии здоровья и что он говорит о войне в Украине.

Федор Добронравов — что о нем известно?

Федор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге в простой рабочей семье. В юности он хотел стать клоуном, но дважды не смог поступить в цирковое училище. В 1979 году пошел служить в ВДВ, потом работал слесарем на заводе и дворником. В 1988 году окончил Воронежский государственный институт искусств.

Федор Добронравов. Фото: открытые источники

В 1990 году переехал в Москву, где работал в театре "Сатирикон", а позже — в Театре сатиры. С 2016 года руководит собственным продюсерским центром.

Большую славу Добронравову принесли съемки в украинском сериале "Сваты" от студии "Квартал 95", который выходил с 2008 по 2021 год. В то время российские актеры часто работали в украинских проектах.

Федор Добронравов когда-то мечтал стать клоуном

Что известно о состоянии здоровья актера?

В начале 2024 года Федор Добронравов столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. У него случилось обострение остеохондроза, вызвавшие сильные боли в шее и позвоночнике. Существовал даже риск инвалидности, поэтому актеру пришлось сделать операцию.

В феврале 2024 года нейрохирурги провели экстренную операцию по удалению дегенеративных образований. После этого ему пришлось пройти долгую реабилитацию. В это время работа в театре и съемки в кино были поставлены на паузу.

Федор Добронравов перенес нейрохирургическую операцию

После восстановления Добронравов вернулся к активной работе. По состоянию на март 2026 года известно, что он снова гастролирует со спектаклями и задействован в крупных кинопроектах, таких как "Чебурашка-2", "Сказка сказывается" и "Северное сияние".

Что Добронравов говорил о войне в Украине?

Федор Добронравов из тех артистов-путинистов, которые поддерживают агрессивную политику Кремля в отношении Украины. Еще в 2014 году она горячо поддержал аннексию украинского Крыма Россией, за что против него были введены санкции.

Федор Добронравов оказался путинистом и поддержал войну

После полномасштабного вторжения актер также поддержал Путина и его попытки захватить Украину. Он неоднократно встречался с ранеными российскими оккупантами в госпиталях, поддерживал их и раздавал автографы. В интервью Добронравов не раз подчеркивал, что очень важно поддерживать "их мальчиков", которые воюют в Украине.

Федор Добронравов продолжает жить в России и сниматься в кино

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужа предательницы Тодоренко и ее саму "умножили на ноль" в России. Вот что они натворили.