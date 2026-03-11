Моцарелла, креветки, Pringles и не только: у "Сильпо" новые приятные скидки до 50%

Местами экономия на продуктах составит 90 гривен

В супермаркетах "Сильпо" продолжается период выгодных скидок на популярные продукты. Покупатели могут существенно сэкономить на молочных товарах, снеках, сладостях и других продуктах.

Некоторые позиции подешевели почти вдвое, поэтому это хорошая возможность пополнить запасы по выгодным ценам. Список составил "Телеграф".

Вот несколько товаров, которые сейчас можно купить со скидками до 50%:

Сыр Крафтяр Моцарелла для пиццы (100 г) — 39,90 грн, скидка 42% , экономия 28,90 грн

— 39,90 грн, скидка , экономия Йогурт Feels good по-гречески 3% (1 кг) — 89,90 грн, скидка 43% , экономия 69,10 грн

— 89,90 грн, скидка , экономия Сыр Ghidetti Ricotta 11% (250 г) — 59,90 грн, скидка 47% , экономия 53,10 грн

— 59,90 грн, скидка , экономия Креветка "Ванамей" хвосты в глазури (100 г) — 60,39 грн, скидка 35% , экономия 31,61 грн

— 60,39 грн, скидка , экономия Картофель Aviko Original фри быстрозамороженный (900 г) — 119 грн, скидка 40% , экономия 80 грн

— 119 грн, скидка , экономия Чипсы Pringles со вкусом бекона (165 г) — 129 грн, скидка 39% , экономия 81 грн

— 129 грн, скидка , экономия Конфеты Toffifee (125 г) — 99,99 грн, скидка 50% , экономия 90,01 грн

— 99,99 грн, скидка , экономия Масло оливковое Filippo Berio (250 мл) — 160 грн, скидка 30% , экономия 69 грн

— 160 грн, скидка , экономия Сыр "Ферма" кисломолочный 9% (350 г) — 74,90 грн, скидка 37% , экономия 44,10 грн

— 74,90 грн, скидка , экономия Сыр Лавка традиций Чизарня Халуми (100 г) — 55,90 грн, скидка 30%, экономия 24 грн

Что купить со скидками в "Сильпо". Фото: скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где купить самую дешевую муку к Пасхе.