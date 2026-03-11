Моцарелла, креветки, Pringles и не только: у "Сильпо" новые приятные скидки до 50%
Местами экономия на продуктах составит 90 гривен
В супермаркетах "Сильпо" продолжается период выгодных скидок на популярные продукты. Покупатели могут существенно сэкономить на молочных товарах, снеках, сладостях и других продуктах.
Некоторые позиции подешевели почти вдвое, поэтому это хорошая возможность пополнить запасы по выгодным ценам. Список составил "Телеграф".
Вот несколько товаров, которые сейчас можно купить со скидками до 50%:
- Сыр Крафтяр Моцарелла для пиццы (100 г) — 39,90 грн, скидка 42%, экономия 28,90 грн
- Йогурт Feels good по-гречески 3% (1 кг) — 89,90 грн, скидка 43%, экономия 69,10 грн
- Сыр Ghidetti Ricotta 11% (250 г) — 59,90 грн, скидка 47%, экономия 53,10 грн
- Креветка "Ванамей" хвосты в глазури (100 г) — 60,39 грн, скидка 35%, экономия 31,61 грн
- Картофель Aviko Original фри быстрозамороженный (900 г) — 119 грн, скидка 40%, экономия 80 грн
- Чипсы Pringles со вкусом бекона (165 г) — 129 грн, скидка 39%, экономия 81 грн
- Конфеты Toffifee (125 г) — 99,99 грн, скидка 50%, экономия 90,01 грн
- Масло оливковое Filippo Berio (250 мл) — 160 грн, скидка 30%, экономия 69 грн
- Сыр "Ферма" кисломолочный 9% (350 г) — 74,90 грн, скидка 37%, экономия 44,10 грн
- Сыр Лавка традиций Чизарня Халуми (100 г) — 55,90 грн, скидка 30%, экономия 24 грн
