Тюльпаны будут стоять до двух недель: в сети поделились простым трюком

Этот метод эффективен благодаря низкой температуре

Букеты тюльпанов часто начинают вянуть уже через несколько дней. В соцсетях появился простой лайфхак, который помогает сохранить цветы свежими почти две недели.

В Threads одна из пользовательниц поделилась своим опытом, который, по ее словам, помогает значительно продлить жизнь букета. Она просто ставит тюльпаны в холодильник на ночь.

Она утверждает, что после такой процедуры цветы могут стоять в вазе до двух недель и дольше сохранять свежий вид.

В комментариях под сообщением многие пользователи поддержали этот способ. Некоторые написали, что также пользуются подобным методом и заметили, что прохлада действительно помогает тюльпанам дольше оставаться красивыми и не увядать.

"Телеграф" поинтересовался в нейросети Chat GPT, действительно ли холодильник поможет сохранить тюльпаны свежими подольше, если оставлять их там на ночь.

Он подтвердил, что тюльпаны действительно могут подольше оставаться свежими, если проводить с ними такие манипуляции. Низкая температура замедляет процесс увядания и улетучивания воды, поэтому цветы дольше сохраняют упругость и хороший вид. Именно так часто делают флористы, чтобы продлить жизнь срезанным цветам.

Чтобы это работало, тюльпаны следует оставлять в вазе с водой и ставить в холодильник с температурой примерно +2…+5 °C. Также желательно ежедневно менять воду и немного подрезать стебли, а цветы не держать рядом с фруктами, которые выделяют этилен и ускоряют их увядание.

